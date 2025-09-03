アントワープ戦で今季２点目を挙げた坂本。（C）Getty Images

　ウェステルローに所属するFW坂本一彩が、ベルギーリーグ第６節のアントワープ戦で今季２点目を奪取。２−０の勝利に貢献した。

　スコアレスで迎えた28分、左サイドからのクロスに収め、左足でシュート。これは相手DFにブロックされたものの、こぼれ球を押し込んで、先制ゴールを挙げた。

　この得点にSNS上では、「ナイスゴール」「日本代表だろ」「素晴らしい活躍」「ステップアップしそう」「なんで代表選ばれへんねん！！！」「坂本一彩のゴールよき。最初の左足のシュートで決まってたら最高だったが、落ち着いて右足で流し込んだ」といった声が上がった。
 
　今冬にベルギーへ渡った22歳は、昨シーズンは半年で19試合に出場して６ゴール。今季は５試合２得点で、24戦８発となった。

　今シーズン第２節のズルテ・ワレヘム戦では、視察に来た日本代表の森保一監督の前でゴールも決めた。

　その森保監督が「シュートの感覚はすごい」と評価していたストライカーは、このままゴールを量産し、日本代表入りを果たせるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】22歳日本人ストライカーの今季２点目

 