「なんで代表選ばれへんねん！」森保監督も視察した22歳FWが今季２点目！欧州で24戦８発と得点力に脚光「ステップアップしそう」
ウェステルローに所属するFW坂本一彩が、ベルギーリーグ第６節のアントワープ戦で今季２点目を奪取。２−０の勝利に貢献した。
スコアレスで迎えた28分、左サイドからのクロスに収め、左足でシュート。これは相手DFにブロックされたものの、こぼれ球を押し込んで、先制ゴールを挙げた。
この得点にSNS上では、「ナイスゴール」「日本代表だろ」「素晴らしい活躍」「ステップアップしそう」「なんで代表選ばれへんねん！！！」「坂本一彩のゴールよき。最初の左足のシュートで決まってたら最高だったが、落ち着いて右足で流し込んだ」といった声が上がった。
今冬にベルギーへ渡った22歳は、昨シーズンは半年で19試合に出場して６ゴール。今季は５試合２得点で、24戦８発となった。
今シーズン第２節のズルテ・ワレヘム戦では、視察に来た日本代表の森保一監督の前でゴールも決めた。
その森保監督が「シュートの感覚はすごい」と評価していたストライカーは、このままゴールを量産し、日本代表入りを果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】22歳日本人ストライカーの今季２点目
【動画】22歳日本人ストライカーの今季２点目