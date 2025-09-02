この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」で、りゅう先生が「【暴露】Apple“ズルいほど売れる”ブランディング戦略、全部しゃべります。」と題し、世界有数のトップブランドが実践するブランディング戦略、その中でもAppleの戦略について独自解説した。



冒頭、リスナーからの「世界レベルのブランディング戦略とは？」という質問を受けて、りゅう先生は「Appleってブランディング戦略がめちゃくちゃ上手い。実はAppleの戦略というのは、プロダクト、商品を売るんじゃなくて、信仰を売ってるんですよね」と切り出す。単なる機能やスペックをアピールするのではなく、顧客をAppleの”世界観”や価値観に巻き込む「体験と美学」がブランドの中核にあると指摘した。



さらにりゅう先生は、「Apple製品、実は映画やドラマでも“善人”にしか使わせない映画戦略がある」とし、Apple公式ガイドラインで『ポジティブな文脈でのみ製品を使わせる』という独自ルールが存在することも明かした。この手法について、「私たちも自分たちの製品サービスを“どんな人に使ってほしいか”をオープンにすることがブランディングの一つ」だと語る。「自分たちの商品を使ってほしい相手や、そのライフスタイル、哲学を発信すればファン層が形成されやすい」と実践への応用も推奨した。



また、Apple Storeについては「Apple Storeはもはや“買う場所”ではなく、感じる場・体験する場。お客様を世界観に巻き込み、ブランド仲間意識を強くする共感空間となっている」と、リテール3.0というキーワードを交えて解説。「これからは『お店＝体験の場』として、お客様がそのブランドの価値観に共鳴するような演出を目指すべきだ」と話した。



中小企業や個人事業主に向けては「サービスや商品の説明をスペックではなく体験や気分、シーンで演出し、使う人を“仲間”として定義するとファン化しやすくなる」とApple的ブランディングの真似方を伝授。



終盤には、ぬいぐるみ病院の事例も紹介。「ぬいぐるみの修理を単なる“モノ”の修理ではなく、“思い出”や“物語”を修復する感情訴求のブランディング。物の機能ではなく、心を動かすサービスだからこそ、強い支持を集める」と独自の視点を披露した。