【4日間限定】衝撃の31％OFF！楽天スーパーSALEで「リンガーハット」栄養満点ちゃんぽんがお得！【今だけおまけ付き】
【画像】嬉しすぎる「おまけ」もついてくる！
「今日は夕飯作る気力がない…」っていう日、ありませんか？
そんなとき、私を何度も助けてくれたのがリンガーハットのちゃんぽん。
冷凍庫から出して2分ゆでるだけで、具材もぜんぶ入った栄養満点の一杯が完成するんです。お鍋ひとつで済むから洗い物も少なくてありがたい…！
そんなリンガーハットのちゃんぽんが今、楽天スーパーSALEでとってもお得です！
9月1日〜9月4日の期間限定で31％OFF（1,650円引き）で予約できるんです！
▶リンガーハット 長崎ちゃんぽん 8食セット 半チャーハン おまけ付き
●参考価格：￥5,200→￥3,550(31％OFF)
●予約期間：2025年9月1日10:00〜2025年9月4日19:59まで
国産食材にこだわったリンガーハットのちゃんぽんが、楽天スーパーSALE限定で31％OFFの3,550円で登場！
今回は予約限定商品。半チャーハン2袋（400円相当）のおまけ付きで、見つけた方はとってもラッキーなんです！
ちゃんぽんのゆで時間はたった2分なので、ランチや「夕飯を作る気力がない…」というときにも大助かりなんです！冷凍庫に常備しておけば心強いですね。
しかも今回は半チャーハン2袋（400円相当）のおまけ付き！「ごはんも食べたい」というときに、このチャーハンのセットはめちゃくちゃ助かります。
嬉しいのは、麺とスープだけでなく新鮮な具材もセットになっていること。お鍋ひとつで約2分煮れば完成！野菜を切ったり、トッピングを準備したりする手間がないんです。野菜がたっぷりで、1日の野菜摂取目安量の1/3をカバーできるらしい…！
麺も野菜もすべて国産。工場直送の作りたてが届くので、冷凍とは思えない本格的な味を楽しめます。
2,700件以上寄せられる楽天市場のレビューでは、★4.74を獲得！「簡単なのに美味しい！」「お店と同じ味で食材も安心。月1回は買ってます」「お家でビールと共に楽しんでます♪」など、好評の声が多くあがっていました。
この値段で予約できるのは、9月1日10時〜9月4日19時59分まで。その後は通常価格に戻ってしまうそうなので、お得な機会をお見逃しなく！
文＝MH