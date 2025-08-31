長崎が逆転勝利で首位水戸と「2」差に接近！ 最下位愛媛は仙台に終盤被弾で8戦未勝利／J2第28節
2025明治安田J2リーグ第28節の3試合が31日に行われた。
3位V・ファーレン長崎は藤枝MYFCとホームで対戦。9分にオウンゴールで先制点を献上したものの、山口蛍とマテウス・ジェズスのゴールで逆転。今節引き分けた首位の水戸ホーリーホックと勝ち点差「2」に縮めた。
6連敗で最下位に沈む愛媛FCは、昇格プレーオフ圏内のベガルタ仙台と対戦。17分に前田椋介が試合の均衡を破ったが、後半は守勢に回ると、90分に仙台の同点を許して8試合ぶりの白星を逃した。
ジュビロ磐田は敵地で大分トリニータとスコアレスドロー。昇格プレーオフ圏内への浮上とはならなかった。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
▼8月30日（土）
北海道コンサドーレ札幌 1−0 RB大宮アルディージャ
水戸ホーリーホック 2−2 レノファ山口FC
カターレ富山 0−1 ロアッソ熊本
モンテディオ山形 3−2 サガン鳥栖
ジェフユナイテッド千葉 2−1 ヴァンフォーレ甲府
徳島ヴォルティス 1−1 ブラウブリッツ秋田
FC今治 0−2 いわきFC
▼8月31日（日）
V・ファーレン長崎 2−1 藤枝MYFC
愛媛FC 1−1 ベガルタ仙台
大分トリニータ 0−0 ジュビロ磐田
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 水戸（53／＋17）
2位 千葉（51／＋14）
3位 長崎（51／＋8）
4位 徳島（48／＋13）
5位 大宮（47／＋15）
6位 仙台（47／＋6）
7位 磐田（45／＋7）
8位 今治（43／＋6）
9位 鳥栖（43／＋2）
10位 札幌（40／−9）
11位 甲府（38／＋2）
12位 いわき（36／＋3）
13位 山形（32／−2）
14位 藤枝（32／−3）
15位 秋田（32／−10）
16位 熊本（30／−9）
17位 大分（29／−10）
18位 富山（23／−14）
19位 山口（22／−11）
20位 愛媛（17／−25）
▼9月13日（土）
14:00 札幌 vs いわき
18:00 仙台 vs 水戸
18:00 藤枝 vs 大分
18:30 甲府 vs 鳥栖
19:00 大宮 vs 長崎
19:00 磐田 vs 今治
▼9月14日（日）
19:00 秋田 vs 愛媛
19:00 山形 vs 富山
19:00 山口 vs 千葉
▼9月15日（月・祝）
19:00 熊本 vs 徳島
3位V・ファーレン長崎は藤枝MYFCとホームで対戦。9分にオウンゴールで先制点を献上したものの、山口蛍とマテウス・ジェズスのゴールで逆転。今節引き分けた首位の水戸ホーリーホックと勝ち点差「2」に縮めた。
6連敗で最下位に沈む愛媛FCは、昇格プレーオフ圏内のベガルタ仙台と対戦。17分に前田椋介が試合の均衡を破ったが、後半は守勢に回ると、90分に仙台の同点を許して8試合ぶりの白星を逃した。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
■J2第28節
▼8月30日（土）
北海道コンサドーレ札幌 1−0 RB大宮アルディージャ
水戸ホーリーホック 2−2 レノファ山口FC
カターレ富山 0−1 ロアッソ熊本
モンテディオ山形 3−2 サガン鳥栖
ジェフユナイテッド千葉 2−1 ヴァンフォーレ甲府
徳島ヴォルティス 1−1 ブラウブリッツ秋田
FC今治 0−2 いわきFC
▼8月31日（日）
V・ファーレン長崎 2−1 藤枝MYFC
愛媛FC 1−1 ベガルタ仙台
大分トリニータ 0−0 ジュビロ磐田
■順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 水戸（53／＋17）
2位 千葉（51／＋14）
3位 長崎（51／＋8）
4位 徳島（48／＋13）
5位 大宮（47／＋15）
6位 仙台（47／＋6）
7位 磐田（45／＋7）
8位 今治（43／＋6）
9位 鳥栖（43／＋2）
10位 札幌（40／−9）
11位 甲府（38／＋2）
12位 いわき（36／＋3）
13位 山形（32／−2）
14位 藤枝（32／−3）
15位 秋田（32／−10）
16位 熊本（30／−9）
17位 大分（29／−10）
18位 富山（23／−14）
19位 山口（22／−11）
20位 愛媛（17／−25）
■J2第29節の対戦カード
▼9月13日（土）
14:00 札幌 vs いわき
18:00 仙台 vs 水戸
18:00 藤枝 vs 大分
18:30 甲府 vs 鳥栖
19:00 大宮 vs 長崎
19:00 磐田 vs 今治
▼9月14日（日）
19:00 秋田 vs 愛媛
19:00 山形 vs 富山
19:00 山口 vs 千葉
▼9月15日（月・祝）
19:00 熊本 vs 徳島