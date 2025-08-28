「Tonight’s Photo of the Game presented by Daiso.」

【MLB】ドジャース 5ー1 レッズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地・レッズ戦で5回1失点9奪三振の好投を見せ、自身749日ぶり＆ドジャース移籍後では初勝利を挙げた。勝利後に球団公式が投稿する「本日のベストフォト」にも堂々の“選出”。珍しい角度からの1枚に「この角度えげつなく良いな」とファンもうっとりした。

初回のマウンドでは、先頭打者に初球を左前打とされるも、マルテとデラクルーズを空振り三振に仕留めて無失点で終えた。2回は1死から連続四球を与え、2つの暴投で1死二、三塁のピンチを招いたが、2者連続三振を奪って窮地を脱した。4〜5回は3者凡退。5回で87球を投げて2安打1失点にまとめ、9奪三振は今季自己最多となった。

4回に逆転に成功したドジャースはそのまま逃げ切り、大谷にエンゼルス時代の2023年8月9日（同10日）ジャイアンツ戦以来となる白星がついた。ドジャースといえば、勝利後に「本日のフォト・オブ・ザ・ゲーム（提供：ダイソー）」として、試合中に生まれた名場面を投稿するのがお決まり。やはりこの日選ばれたのは大谷だった。

フィールド上空から撮影された1枚。大谷の顔は見えていないが、マウンド上からの躍動感溢れる様子が確認できる。あまり見ることのできないカットに「カッコイイ」「なんかもう神々しいよ」「かっこいいなマジで」「足、長い」「Wow」と称賛の声が寄せられた。（Full-Count編集部）