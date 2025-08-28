慶尚南道巨済（キョンサンナムド・コジェ）のあるマートで、猫の仮面をかぶった２０代の女性が刃物を持って店内を歩き回り、警察に逮捕される事件が発生した。

慶尚南道巨済警察署は２７日、公共の場所で刃物を所持した疑いで２０代の女性Ａ氏を立件し、調査中であると明らかにした。

警察によると、Ａ氏は今月２日午後７時２３分ごろ、巨済市玉浦洞（オクポドン）にある大型マートで、刃物２本を持って空中に振り回したり、陳列台を突いたりして周囲に不安を与えた疑いを持たれている。

当日、警察庁のユーチューブチャンネルに公開された映像によると、猫の仮面をかぶったＡ氏は店内を徘徊した後、おもちゃコーナーで両手に刃物を持った。子どもたちと遭遇すると、刃物を高く持ち上げて近づき、子どもたちが逃げると周囲を見回して探すような様子を見せた。

急いで駆けつけたマートの職員たちは「落ち着いてください」とＡ氏をなだめたが、Ａ氏が刃物を持って接近してきたため一時後退した。その後、避難させた客たちの安全を確保した職員たちは、長い傘を持ってＡ氏に近づき「刃物を下ろしてください」と呼びかけたが、Ａ氏はさらに興奮し、職員に向かって突進した。

その間に、通報を受けた警察が到着。盾と三段警棒で武装し、Ａ氏に接近した。「刃物を捨てろ」と複数回警告した後、すぐに取り押さえて現行犯として逮捕した。

警察が「他に刃物を持っているか」「なぜ刃物を持っていたのか」と質問すると、Ａ氏は「ニャー」「それは言えないニャン」などと答えた。「携帯電話は持っているか」との質問にも「そんなの私が答える必要あるニャ？」と応じたという。

当時のＡ氏の行動により、負傷者はいなかったと確認されている。

精神疾患の既往歴があったＡ氏は、その後病院に強制入院となった。

警察は事件の詳しい経緯を調べた後、事件を検察に送致する方針だ。