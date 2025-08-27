相模原が神戸相手に善戦

第105回天皇杯全日本サッカー選手権は8月27日に各地で準々決勝の試合が行われ、レモンガススタジアム平塚でJ3のSC相模原と前回王者のヴィッセル神戸が対戦。

PK戦の末に神戸が相模原を下して4強入りを決めた。

試合は前半15分、相模原がデザインされたフリーキックから最後はDF加藤大育が押し込んで先制に成功するも、同30分にFW小松蓮にヘディングで合わせられ同点に追いつかれる展開になった。

神戸はDF山川哲史、FWエリキ、FW宮代大聖といった主力選手を後半途中に投入し、試合終盤には最後の交代カードでMF扇原貴宏も出場。それでも後半は右サイドどのFW福井和樹を中心に相模原が神戸ゴールに迫る回数が多かった。

そのまま1-1で延長戦に突入するも、両チームにゴールは生まれず。延長後半は神戸が押し込む展開になるが、相模原も全員が身体を張った守備で踏ん張った。PK戦では神戸のGK新井章太が1本目から完全にコースを読み切ってセーブ。相模原の4人目を務めた福井が失敗すると、神戸は4人がきっちり成功させて120分間の死闘を制した。

相模原は水戸ホーリーホック、ジュビロ磐田、川崎フロンターレ、ブラウブリッツ秋田を下して8強まで進んできた。4強進出ならずも、ファン・サポーターの心を掴む執念を見せたといえる戦いぶりだった。（FOOTBALL ZONE編集部）