「すごい移籍だ」久保建英らと共に日の丸を背負い、23年にブンデス初得点の日本人MFがドイツ古豪を電撃退団→独３部クラブ加入に現地サポ期待！「とても優秀な選手」「怪我がなければシャルケに…」
ドイツ３部のヴィクトリア・ケルンは現地８月26日、同じ３部の古豪1860ミュンヘンからMF上月壮一郎を獲得したと発表した。
現在24歳の上月は京都サンガF.Cの下部組織出身で、高校生でトップデビューを飾り、かつて久保建英、中村敬斗、菅原由勢らと共に2017年のU-17ワールドカップに出場した逸材だ。
京都を退団後、ドイツの５部リーグから這い上がり、22年夏に名門シャルケのセカンドチームと契約。その年の冬にトップチームに昇格し、23年１月にはブンデスリーガ１部でゴールを決めている。
ただ、そのシーズンにシャルケが２部に降格したなか、怪我もあって翌シーズンは出場機会が限られ、24年１月にポーランドのグルニク・ザブジェへレンタル移籍。同年夏にかつて大迫勇也（現ヴィッセル神戸）も所属した1860ミュンヘンへ加入していた。
その1860ミュンヘンを１年で退団し、新天地を求めた日本人アタッカーに現地のファンからは次のような期待の声が上がっている。
「すごい移籍だ」
「怪我がなければシャルケに留まっていただろう」
「とても優秀で好感度の高いプレーヤー」
「いい移籍だ」
「歓迎するよ」
１部でも異彩を放ったポテンシャルをヴィクトリア・ケルンで発揮できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
