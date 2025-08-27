¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡×¤È¥¯¥í¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¥µ¥ó¥À¥ë¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¤·¤º¤¨¤ä¤È¤¿¤±¤±¤Î¥Á¥ãー¥àÉÕ¤
¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à ¥¯¥í¥Ã¥°¡×
¡¡¥¯¥í¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à ¥¯¥í¥Ã¥°¡×¤òËÜÆü8·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï11,000±ß¤Ç¡¢¥¥Ã¥º¥µ¥¤¥º¤Ï6,050±ß¡£
¡¡¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¯¥í¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¥°¥êー¥ó¤ä¿å¿§¤Ê¤ÉÍ¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉôÊ¬¤Ï¶õ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥¸¥Ó¥Ã¥Ä¥Á¥ãー¥à¤Ï¤¿¤Ì¤¤Á¤ä¤È¤¿¤±¤±¡¢¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤ä¥ê¥ó¥´¤ÎÌÚ¤Ê¤É¥²ー¥à¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤¬ÉÕÂ°¡£¤µ¤é¤ËÊÌÇä¤ê¤Î¥Á¥ãー¥à¥»¥Ã¥È2¼ï¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÂç¿ÍÍÑ¤¬20cm¤è¤ê27cm¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥¥Ã¥º¥µ¥¤¥¹¤Ï18cm¤è¤ê24cm¤Þ¤Ç¡£¥¯¥í¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÈÁ´¹ñ¤Î¥¯¥í¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥È¥¢¡¢¤ª¤è¤Ó³Æ¼ï¥¯¥í¥Ã¥¯¥¹¼è°·Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¥Ã¥º ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à ¥¯¥í¥Ã¥°¡×
¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー ¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥Ñ¥Ã¥¯¡×²Á³Ê¡§2,420±ß
¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ ¥³¥ì¥¯¥¿ー ¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥Ñ¥Ã¥¯¡×²Á³Ê¡§2,420±ß