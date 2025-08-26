ºå¿À¥É¥é5¡¦º´ÌîÂçÍÛ¡¡µ®½Å¤À¤Ã¤¿1·³·Ð¸³¡¡·§Ã«¤ä¾®È¨¤Î»î¹çÁ°¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡Ä
¡¡¡Ú2·³¥ê¥Ý¡¼¥È¡¡ÂçÊª¤«¤éÂçÊª¤Ø¡£¼ã¥È¥é¶î¥±¥ë¡Û
¡¡Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤Ë³«¶È¤·¤¿¿·¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤«¤é¡¢1·³¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¸×¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë´ë²è¡Ö2·³¥ê¥Ý¡¼¥È¡¡ÂçÊª¡Ê¤À¤¤¤â¤Ä¡Ë¤«¤éÂçÊª¡Ê¤ª¤ª¤â¤Î¡Ë¤Ø¡¡¼ã¥È¥é¶î¥±¥ë¡×¡£Âè5²ó¤Ï¡¢¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤Î´üÂÔ³ô¡¦°ñÌÚ½¨½ÓÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤È¡¢6·î¤Ë½é¤Î1·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦º´ÌîÂçÍÛÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡£
¡¡1·³¤ò·Ð¸³¤·¡¢¼«Á³¤Èµ¤»ý¤Á¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£º´Ìî¤Ï6·î20Æü¤Ë1·³¤Ë½é¹çÎ®¡£»î¹ç½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯Æ±30Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÀèÇÚ¤«¤éÂ¿¤¯¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥ì¥Ù¥ëÅª¤Ë¹â¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤È¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÀèÇÚ¤Ë¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤³¤Ç³Ø¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö½àÈ÷¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¡£Æ±¤¸ÆâÌî¼ê¤Î·§Ã«¤ä¾®È¨¤Î»î¹çÁ°¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½àÈ÷¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¤À¤á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÄË´¶¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç73»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨¡¦284¤Ï¥ê¡¼¥°3°Ì¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÇ·â¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£¡Ö¼¡¤Ë¡Ê1·³¤Ë¡Ë¾å¤¬¤ë¤È¤¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×¡£À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç1·³¤ÎÉñÂæ¤ØÌá¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þº´Ìî¡¡ÂçÍÛ¡Ê¤µ¤Î¡¦¤¿¤¤¤è¤¦¡Ë2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£¾ïÍÕÂçµÌ¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à·Ð¸³¤Ê¤·¡£ÃæÉôÂç¤Ç¤Ï4Ç¯»þ¤ËÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÏÆüËÜ³¤¥ê¡¼¥°¤ÎÉÙ»³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢39»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦333¡¢19ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ½ÐÎÝÎ¨¡¦462¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£ºòÇ¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Çºå¿ÀÆþ¤ê¡£1¥á¡¼¥È¥ë78¡¢81¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£