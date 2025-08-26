¡Ö¤«¤ª¥Þ¥ê¥ª¡×ËÜÆü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡ª ¥Þ¥ê¥ª¤Î¤«¤ª¤ò¿¨¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¥¢¥×¥ê
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï¡¢Nintendo Switch/Android/iOSÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ö¤«¤ª¥Þ¥ê¥ª¡×¤ò8·î26Æü¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÌµÎÁ¡£
¡¡¡Ö¤«¤ª¥Þ¥ê¥ª¡×¤Ï¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ê¥ª¤Î´é¤ò»È¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¥²ー¥à¡£ËÜºî¤ÏNintendo Switch 2¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡»Ò¶¡¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¥·¥êー¥º¡Ö¥Þ¥¤¥Þ¥ê¥ª¡ÊMY MARIO¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ëËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢²èÌÌ¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ê¥ª¤Î´é¤Ë»Ø¤Ç¿¨¤ì¡¢¤Ä¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ò¤Ã¤Ñ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤°¤ë¤°¤ë¤Þ¤ï¤·¤¿¤ê¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥ê¥ª¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤ë¡£Ä¾´¶Åª¤ÊÆ°¤¤Ç¡¢Ê£»¨¤ÊÁàºî¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¤¿¤á»Ò¶¡¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¥Þ¥ê¥ª¤¬Ì²¤êÍ·¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µÙ·Æ¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¬²ÄÇ½¡£¥À¥¦¥ó¥íー¥É¸å¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÉÔÍ×¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¡£
(C) Nintendo