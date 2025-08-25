¡Ú¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ë¤Ç´í¸±¤Ê»ÑÀª¤Ë¡Ä¡Û³¤³°SNS¤ÇÂçÎ®¹Ô¡È¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¡¢À¸¸å2½µ´Ö¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÆ°²è¤ËÈóÆñ»¦Åþ
¡¡¤¤¤Þ¡¢³¤³°¤Ç¤ÏSNS¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥ß¥Ê¡¼¥¸¥å¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÆ°²è¤ä²èÁü¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÒÂçÎ®¹Ô¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ë¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ó¡ÖÀ¸¸å2½µ´Ö¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×´í¸±¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤¬¼¡¡¹±ê¾å¤Ë
¡¡Î®¹Ô¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2013Ç¯¤ËÊÆ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥ß¥Ê¡¼¥¸¥å¡Ê42¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿³Ú¶Ê¡ØHigh School¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡£¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¡¢¹ø¤òÍî¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÂ¤òÁÈ¤ó¤ÇÀÅ»ß¤¹¤ë¥Ë¥Ã¥¡¼¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¿¿»÷¤¹¤ë½÷À¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö#nickiminajchallenge¡Ê¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥ß¥Ê¡¼¥¸¥å¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ë¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤¿Åê¹Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö8·î22Æü»þÅÀ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¾å¤Ç¸½ºß12Ëü·ï¶á¤¯¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£
¡¡ÊÆ²Î¼ê¤Î¥·¥¢¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸½ÃÏÍÌ¾¿Í¤â¼¡¡¹¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÎ®¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤³¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò½ä¤Ã¤Æ·üÇ°¤ÎÀ¼¤âÊ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Âç¼ê»æ¹ñºÝÉôµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÎ®¹Ô¤¬¹¤¬¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ù¡¹¤Ë´í¸±À¤òÈ¼¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¹Ô¤¦Åê¹Æ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿Æé¤ä¥Ó¥ó¤Î¾å¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬Â³½Ð¡£¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ãæ¤ËÅ¾ÅÝ¤·½Å½ý¤òÉé¤¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂç¼ê»æ¹ñºÝÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ê¥¢¥Ê¡¦¥ô¥¡¥·¥¦¥¯¡Ê32¡Ë¡£¥¥Ã¥Á¥óÂæ¤Î¾å¤Ë¥Ù¥Ó¡¼¥ß¥ë¥¯¤ÎÍÆ´ï¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ë¤Ç¤½¤Î¾å¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë»ÑÀª¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¸í¤Ã¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ê¥¢¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢°å»Õ¤ËÀÔÄÇ¤Î°µÇ÷¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢3¥ö·î´Ö¤Ï¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
À¸¸å2½µ´Ö¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¨¤¿¡È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¡É¤¬±ê¾å
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î2Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç±ê¾å¤·¤¿¡£Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô108Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÎÂç¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢ÊÆ¡¦¥æ¥¿½£ºß½»¤Î¥ß¥±¥¤¥é¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¥º¡Ê24¡Ë¡£
¡¡16ºÐ¤ÇÊì¿Æ¤È¤Ê¤ê¡¢Æ°²èÅê¹Æ¤Î2½µ´ÖÁ°¤ËÂè4»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ß¥±¥¤¥é¤À¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÖ¤óË·¤òÊú¤¨¤Æ¡¢Å·ÈÄ¤Ë´Ý¤¤·ê¤¬³«¤¤¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤ÎÆ§¤ßÂæ¤Î¾å¤Ë¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤Æ¾è¤ê¡¢ÊÒÂ¤ò¤¢¤²¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ÇÌÜ±£¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´í¸±¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¹Ô¤¦¥ß¥±¥¤¥é¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ò¤â¤·Èà½÷¤¬Å¾¤ó¤À¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬²ø²æ¤ò¤¹¤ë¡Ó¡ÒºÆÀ¸¿ô¤Î¤¿¤á¤Ë»Ò¶¡¤Ë½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤ë¤Î¤«¡©¡Ó¡Ò»ùÆ¸ÊÝ¸î»ÜÀß¤Ï¤É¤³¤À¡£¤¹¤°¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¡Ó¤Ê¤É¤ÎÈóÆñ¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡ÖSNS¤Ë¤ª¤±¤ëÌµËÅ¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤ÎÎ®¹Ô¤Ï¹¤¯ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ»þ´Ö8·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤ËTikTok¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¯¥ê¥Õ¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡Ù¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿23ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¹â¤µ6¥á¡¼¥È¥ë¤Î³³¤«¤é¥¯¥ê¥Õ¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡ÊÀäÊÉ¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤à¶¥µ»¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¡¢Æ¬¤òÂÇ¤Ã¤Æ»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡SNS¤Ç¡È¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤¬Î®¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥¡¼ËÜ¿Í¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ÀµÚ¡£¸½ÃÏ»þ´Ö8·î6Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÒÎ¾Â¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÏÌÌ¤ËÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¡Ó¤È¤·¤Æ´í¸±¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Å¬ÅÙ¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´í¸±¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£