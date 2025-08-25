オダギリジョー脚本・監督の「THEオリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウMOVIE」の公式SNSに8月7日、8年ぶりの映画出演となる女優・深津絵里（52）の姿が公開され、大きな話題となっている。

「近年の深津は『私がその作品に出たら、よくなると思えるか』という点に拘り、出演作品を決めている。9月の公開前の舞台挨拶にも出席すると見られています」（映画記者）



近年は出演作品を厳選している深津絵里

どんな役もこなせる“クール美女”

大分出身の深津は母に才能を見出され13歳で「ミス原宿」のグランプリに。15歳の時、映画「1999年の夏休み」で女優デビュー。

「ショートヘアが似合い眼力と度胸があることから少年役に起用された。監督もまだやんちゃさの残る深津を“オーラがある”と絶賛していた」（元映画記者）

そして、同じ88年に出演した「JR東海」のCMで一躍脚光を浴びた。

「山下達郎のクリスマスソングに乗せて黒髪のベリーショートと真っ赤な口紅の深津が登場。視聴者を魅了した」（広告関係者）

97年、ドラマ「踊る大捜査線」で青島刑事（織田裕二）の先輩役でブレイク。俳優に軸足を移した。

「クール美女の雰囲気を持ちながら、どんな役もこなせる。野田秀樹は演技に惚れ込み、海外公演もサポート。三谷幸喜も勘がいいと評した」（映画誌記者）

深津絵里はなぜ“消えていた”のか

殺人犯の男と逃亡する女を演じた映画「悪人」で日本アカデミー賞最優秀主演女優賞受賞。私生活では木村拓哉も担当した4歳年上のカリスマ・スタイリストのS氏と2006年に交際が発覚。翌年には同棲現場を撮られた。

「S氏の、服を着せた時どう映るかまで追求するストイックさに深津も心酔。籍を入れることにはこだわらず事実婚ですが、公私で支え合う良い関係が今も続いている」（芸能デスク）

だが15年、彼との生活に理解を示した書道家の母の死が大きな影響を与える。

「母親の癌の闘病生活の間は仕事をセーブして看病。以後がむしゃらに仕事をしなくなった」（芸能関係者）

「踊る」再登場はありえる？

21年度後期放送の朝ドラ「カムカムエヴリバディ」では久しぶりのドラマ主演。

「NHKが深津に手紙を出し熱心に口説いた。深津は『上手に笑えるヒロインでないことが新鮮』と引き受けた」（テレビ誌記者）

22年に「会うって、特別だったんだ。」のコピーでJR東海のCMも復活。残るは来年公開予定の織田主演の映画「踊る〜」に再登場するかどうかだが、

「昨年の柳葉敏郎主演のスピンオフで深津演じる役の近況も明かされ、お膳立ては整った」（別の映画記者）

復活の深津、エリを正して皆カムカムしている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年8月28日号）