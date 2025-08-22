¡ÚÂ®Êó¡Û·÷±ûÆ»¤«¤é20Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀºî¶È°÷¤¬Ìó20mÍî²¼¡¡ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë¤âÈÂÁ÷»þ°Õ¼±ÉÔÌÀ
¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¤òÁö¤ë·÷±ûÆ»¤«¤éºî¶È°÷¤ÎÃËÀ¤¬¤ª¤è¤½20¥á¡¼¥È¥ë²¼¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿ºÝ¡¢°Õ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¤Ç¡Ö¹âÂ®¤«¤é¿Í¤¬Íî¤Á¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â²Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·÷±ûÆ»¤Ç¡¢ÀßÈ÷¤ÎÅÀ¸¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤¯¤é¤¤¤Îºî¶È°÷¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¼ÖÀþ¤Î¹çÎ®ÃÏÅÀ¤Î·ä´Ö¤«¤é20¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É²¼¤ËÍî²¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë°Õ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤¬Å¾Íî¤·¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
