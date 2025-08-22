イラストレーターのwillow eightさんの漫画がインスタグラムで700以上の「いいね」を集めて話題となっています。

朝、洗濯して干したお気に入りのTシャツが、風に飛ばされたのか夕方にはなくなっていました。がっかりした作者でしたが、数日後同じアパートに住む中学生がそのTシャツを着ている姿を目撃し…という内容で、読者からは「普通に堂々と着ているのヤバい」「でも返してもらっても、もう着ないですよね」などの声が上がっています。

結局、思い出のTシャツは戻らず…

willow eightさんは、インスタグラムで作品を発表しています。willow eightさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

willow eightさん「面白い話のネタに困っていたとき、創作ではなく、今なら笑える自分の体験談を面白おかしく描きました」

Q.「牛乳Tシャツ」は、お気に入りだったんですね。

willow eightさん「『牛乳を飲んで、ふたを集めて送ると牛乳Tシャツが当たる』という応募に当選した、珍しくも思い出のTシャツだったんです」

Q.近所の中学生が自分のTシャツを着ているのを見かけたとき、どのように感じましたか。

willow eightさん「目撃したときは頭が混乱しました。『あれ、なぜ、何で、どうして？』みたいな感じです」

Q.その後、Tシャツが戻ってくることはありましたか。

willow eightさん「Tシャツのことが理由ではないのですが、私がその後すぐに引っ越してしまったので、Tシャツは戻ってきませんでした…」

Q.この母子に対して、どのように感じましたか。また、この件以降、関わりはありましたか。

willow eightさん「中学生の子どもは少し荒れた感じの子でした。母親も少し変わっていましたので、『さもありなん』といった感じでしたね。元々、あいさつしても無視されていましたので、この件以降、さらに疎遠になっていました」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

willow eightさん「まるで自分のことかのように、怒ってくださるコメントが多かったです。また、『今までで一番笑いました』といううれしいコメントもいただき、当時は嫌な気持ちになった事件でしたが、今回皆さんのコメントで救われました」