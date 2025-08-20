大分、新監督に就任した竹中穣氏のコメント発表「アグレッシブにゴールを奪いに行きたい」
大分トリニータは20日、新監督に就任した竹中穣氏(49)のコメントを発表した。
大分は現在J2リーグ戦で16位に位置し、ここ9試合勝利がない。18日には片野坂知宏前監督の契約解除、そしてヘッドコーチだった竹中氏の新指揮官就任を報告した。
竹中氏はクラブ公式サイトを通じ、「ヘッドコーチとして選手たちと関わってきた中で、選手達の熱量・本来持つ技術は熟知しています。その選手達がピッチで躍動する姿を取り戻せる様、より一層日々のトレーニングを大切にし試合でアグレッシブにゴールを奪いに行きたいと考えています」と表明。「引き続き皆様の力強いご支援とご声援を賜ります様、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●竹中穣
(たけなか・みのる)
■生年月日
1976年11月19日(49歳)
■出身地
広島県
■選手歴
帝京大-FKアトランタス-横浜FC-FC町田ゼルビア-FC町田ゼルビア・ツヴァイテ
■指導歴
FC町田ゼルビアコーチ-FC町田ゼルビアユース監督-ラインメール青森ヘッドコーチ-栃木SCヘッドコーチ-大分トリニータヘッドコーチ
■コメント
「大分県の皆様
この度、大分トリニータの監督に就任することとなりました竹中穣です。
5月以降9試合勝ちがないという苦しい状況で私に託していただいた責任の重さを強く感じています。
サポーターの皆様には苦しい状況が続いている中でも、温かいご声援をいただき感謝申し上げます。
ヘッドコーチとして選手たちと関わってきた中で、選手達の熱量・本来持つ技術は熟知しています。
その選手達がピッチで躍動する姿を取り戻せる様、より一層日々のトレーニングを大切にし試合でアグレッシブにゴールを奪いに行きたいと考えています。
大分の皆様と笑顔になりたいその想い一心で努力を重ねて参ります。
引き続き皆様の力強いご支援とご声援を賜ります様、何卒よろしくお願い申し上げます。」
