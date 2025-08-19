夏の帰省土産におすすめのアイテムを『大丸札幌店』スタッフが厳選！ プレミアム感のあるものや個包装で配布しやすいものなど、毎年手土産に悩むあなたへ、それぞれにおすすめポイントをご紹介します。

1：8月1日、日本初登場！「HOKKAIDO BROWN CHEESE」画像：株式会社 大丸松坂屋百貨店

『HOKKAIDO BROWN CHEEESE』の『SNOW DOME』は、「さくっ、しゅわっ、とろ～っ」の3つのとろける食感がたのしい新食感プレミアムスイーツ。北海道で生まれる未利用食の“ホエイ”。これまで廃棄されることが多かったホエイを煮詰めて“ブラウンチーズ”にすることで、新たなスイーツが開発されました。まだ、知られていない北海道土産はこれで決まりです！

【商品詳細】

SNOW DOME（スノードーム）プレーン・チョコ

販売店舗：HOKKAIDO BROWN CHEEESE

価格：1種・4個入 1,296円、1種・8個入 2,484円

2：見た目もかわいい人気のお菓子！「佐藤堂」画像：株式会社 大丸松坂屋百貨店

『佐藤堂』の『北海道熊もなか』は、札幌にある『佐藤堂』の見た目もかわいい人気のお菓子。白餡に甘酸っぱいクランベリーを混ぜ込み、ピスタチオ餡と合わせました。

【商品詳細】

北海道熊もなか（ピスタチオ餡とクランベリー餡）

販売店舗：佐藤堂

価格：1個 490円

3：大丸札幌店限定！「きのとや」画像：株式会社 大丸松坂屋百貨店

『きのとや』の『アイスバターサンド』は、2025年7月9日（水）に新登場したばかりのバターが主役のアイスのようなクッキーサンド。ひんやり濃厚、とろけるご褒美。解凍時間によって3つの美味しい食べ方を楽しむことができますよ！

【商品詳細】

アイスバターサンド

販売店舗：きのとや

価格：5個入 1,600円

4：全国初登場！「ニセコメイプルバター」画像：株式会社 大丸松坂屋百貨店

世界で大丸札幌店にしかない『ニセコメイプルバター』から、2025年7月18日（金）に登場したばかりの『ゴールデンメイプル』。バターを12％配合した贅沢なフィナンシェです。

【商品詳細】

ゴールデンメイプル

販売店舗：ニセコメイプルバター

価格：4個入 885円、6個入 1,166円

5：北海道限定で登場！「北海道バターのいとこ」画像：株式会社 大丸松坂屋百貨店

『バターのいとこ』が『北海道バターのいとこ』として2025年7月18日（金）にリニューアル。『美瑛放牧酪農場』のスキムミルクや『竹内養鶏場』の白い卵『米艶』など北海道の原料がふんだんに使用されています。

【商品詳細】

北海道バターのいとこ プレミアムミルク

販売店舗：北海道バターのいとこ

価格：3枚入 1,080円

6：大人数にピッタリ！「創作まめ・かりんとうiKEDA」画像：株式会社 大丸松坂屋百貨店

『創作まめ・かりんとうiKEDA』の『小分け 豆菓子とナッツ』は、札幌女子が大好きないろんなおいしさを詰め合わせた、食べきりサイズの個包装セット。小分けの食べきりタイプなので、大人数に配るお土産にピッタリです！

【商品詳細】

小分け 豆菓子とナッツ

販売店舗：創作まめ・かりんとうiKEDA

価格：11種類33袋入 3,240円

7：本格ショコラティエが放つおいしさ！「ショコラティエ マサール」画像：株式会社 大丸松坂屋百貨店

『コロンA』は、『ショコラティエ マサール』の1番人気のショコラブラウニーセット。オリジナルブラックチョコレート『マサール57%』とオリジナルミルクチョコレート『マサールラクテ38%』が各1本ずつ入った、2種類の味を一度に楽しめるセットです。

【商品詳細】

コロンA

販売店舗：ショコラティエ マサール

価格：2個入 3,618円

北海道Likers編集部のひとこと

夏の帰省土産、毎年同じようなものになってしまって、何を贈れば喜ばれるか本当に悩みますよね。

最近の北海道土産は限定感や新しさ、そして物語性がポイント！ 日本初登場や、大丸札幌店限定といった特別感はもちろん、“廃棄されることが多かったホエイを使う”“地元の農場の素材を活かす”といった、応援したくなるストーリーが詰まったお菓子が目白押しです。

定番の美味しさも良いですが、今年は「これ、初めて見た！」と驚かれるような、会話のきっかけになる一品を選んでみてはいかがでしょうか。

文／北海道Likers

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。