準々決勝第3試合は県岐阜商が8-7でサヨナラ勝利

真夏の甲子園で繰り広げられる熾烈な戦い――。ファンにとってはうれしい悲鳴だ。第107回全国高校野球選手権は19日、準々決勝4試合が行われた。第3試合では県岐阜商が横浜に8-7でサヨナラ勝利。ルーズベルトゲームに「今年も甲子園を観て泣いてます」「今から試合なのに目が離せない」とコメントが寄せられた。

この日、第1試合には昨夏の王者・京都国際が登場したが山梨学院に4-11で敗戦。第2試合は“東京対決”。日大三（西東京）が関東第一（東東京）を下し、準決勝に進出した。

第3試合は延長11回の熱戦。横浜が1点を追う8回に同点に追いつくと、延長10回タイブレークではともに3点を取り合う熾烈な展開。11回に2死一、三塁で最後は4番の坂口路歩内野手がサヨナラ打。ルーズベルトゲームで県岐阜商に軍配が上がった。

白熱の展開続きにファンはテレビから離れられない模様。「出なきゃいけないのに家出られない」「甲子園見すぎて仕事さぼってしもた」「家族全員テレビに釘付けになってた」とファンも大注目だった。（Full-Count編集部）