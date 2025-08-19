東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」が「和栗モンブランケーキ付き宿泊プラン」を期間限定で販売。

ホテル内のスイーツコーナー「レーンズ」で販売されているパティシエ特製・和栗モンブランケーキがお部屋まで届く、日常から解き放たれるホテルステイで“夜中に食べる背徳のスイーツタイム”が楽しめるプランです☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「和栗モンブランケーキ付き宿泊プラン」

料金：ケーキのみ 8,950円(税込)〜／ケーキ・朝食付き 11,750円(税込)〜

※2名1室利用時の1名料金

※料金は部屋・人数・宿泊日・予約日によって異なります

※2025年8月15日（金）現在の料金

宿泊期間：2025年9月1日（月）〜11月30日（日）

客室：

・ネオ・スタンダード

・ルーム・フォレスト

・ルーム・だんらん

・【プレミアム・ドアーズ】ルーム・水鏡 〜ジ・アッパー・ビュー〜

予約受付：浦安ブライトンホテル東京ベイ

宿泊公式HP：https://urayasu.brightonhotels.co.jp/stay/

浦安ブライトンホテル東京ベイに、秋の味覚「和栗」を贅沢に使った、パティシエ特製の和栗モンブランが楽しめる、とっておきの宿泊プラン「和栗モンブランケーキ付き宿泊プラン」が登場！

おこもり女子会や自分へのご褒美ステイとしてもおすすめの宿泊プランになっています。

ホテル内1階スイーツコーナー「レーンズ」で販売中の毎年好評のスイーツ「和栗モンブラン」を、好きな時間（15時〜24時）にスタッフの方がお部屋までお届け。

チェックインしたら、あとは何も気にせずリラックスタイムを過ごせます。

時間を気にしないで好きな時間にケーキを食べる背徳感も旅の醍醐味のひとつです☆

提供される「和栗モンブラン」には、渋皮栗と和栗の甘露煮を刻んだやさしい甘みのホイップクリームをたっぷり使用。

さらに、香ばしいアーモンド生地とふんわりサクッと軽いメレンゲの絶妙な食感が重なり、仕上げには、栗のコクをしっかり閉じ込めた渋皮煮を贅沢に一粒トッピングされます。

「和栗ならではの奥深い香りと、やさしい甘み。ひとくちごとに秋を感じる、贅沢モンブラン」

まさにそんなひと皿を、大きなお皿に人数分を盛り付けてお部屋までお届け。

ホテルならではの“ルームスイーツ体験”を、非日常の空間で楽しめます。

選べる客室

内容：

左上：ネオ・スタンダード（32平方メートル）モノトーンで統一された洗練デザイン。ベッドとシーティングを一体化した独自の空間設計で、友達との語らいも心地よく。右上：ルーム・フォレスト（42平方メートル）木の温もりとやさしい曲線に包まれた癒しの空間。大きめのベッドで添い寝も広々。左下：ルーム・だんらん（42平方メートル）靴を脱いで上がれるフローリング仕様。おうちのようにゴロゴロとくつろげる女子会向きルーム。右下：【PREMIUM DOORS】ルーム・水鏡 〜ジ・アッパー・ビュー〜（42平方メートル）高層階からの眺望が魅力の和モダン空間。特別ルーム「PREMIUM DOORS」として、美容家電やアメニティも充実。

選べる客室は全部で4タイプ。

いずれも、女子旅やホカンス（ホテル＋バカンス）にぴったりな癒やしと快適性を備えています。

さらにお部屋全室に加湿空気清浄機、フットマッサージャー、セパレートタイプのナイトウェア、入浴剤を設置。

さらに【PREMIUM DOORS】ルーム・水鏡〜ジ・アッパー・ビュー〜では、ReFaのシャワーヘッド＆ドライヤーや「SHOLAYERED」のバスアメニティ、DHCのスキンケアセットなど、美容好きの心をくすぐるアイテムが揃います。

日常から解き放たれるホテルステイで、“夜中に食べる背徳のスイーツタイム”が楽しめる宿泊プラン。

浦安ブライトンホテル東京ベイにて2025年9月1日より提供が開始される「和栗モンブランケーキ付き宿泊プラン」の紹介でした☆

