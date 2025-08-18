¡Ö¤Í¡¼¤Í¡¼ ½©¹æ¡×¤Ï¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Î¼êÄ¢¥»¥Ã¥È¤¬ÉÕÏ¿¡ª¡¡ÊØÍø¤Ê¥á¥â¥Ú¡¼¥¸Áð¤à¤·¤ê¸¡ÄêÉ÷¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÉÕ¤
¡¡¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Î¼êÄ¢¥»¥Ã¥È¤¬ÉÕÏ¿¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ö¤Í¡¼¤Í¡¼ ½©¹æ¡×¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤¬¡¢8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥Ë¤Ú¥ó¡õ¥·¡¼¥ëÉÕ¤¡ª¡¡¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Î¼êÄ¢¥»¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«
¢£¡Ø¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡Ù¤ÈW¥«¥Ð¡¼
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¤Í¡¼¤Í¡¼ ½©¹æ¡×¤Ç¤Ï¡¢10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î¡Ø±Ç²è ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¶õ¤Î²¦¹ñ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¡Ù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¤¤¡¼¤¹¤È¤±¤ó¡£¡Ù¤ÎÄÖ¤¸¹þ¤ßÉÕÏ¿¤ä¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¥¯¥í¥ß¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¾ðÊó¤ò¼ýÏ¿¡£
¡¡ËÜ»ï½é¤ÎW¥«¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤¬½¸·ë¤·¤¿É½ÌÌ¤È¡Ø±Ç²è ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¶õ¤Î²¦¹ñ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¡Ù¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Î¢ÌÌ¤¬ÌÜ°õ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉÕÏ¿¤Ï¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Öº£Æü¤âÌÀÆü¤â¤¬¤ó¤Ð¤ë¼êÄ¢¥»¥Ã¥È¡×¤òÍÑ°Õ¡£2025Ç¯10·î¤«¤é2026Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤äÊØÍø¤Ê¥á¥â¥Ú¡¼¥¸¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Áð¤à¤·¤ê¸¡ÄêÉ÷¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤âÉÕ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡Ù¡¢¡Ø¥«¥Ô¥Ð¥é¤µ¤ó¡Ù¡¢¡Ø¤¤¡¼¤¹¤È¤±¤ó¡£¡Ù¤Î¿Íµ¤Ï¢ºÜ¤ä¿·¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¡Ö¤Í¡¼¤Í¡¼ÊÔ½¸Éô¤Î¿·¥¥ã¥é¸«¡Á¤Ä¤±¤¿¡×¤Ê¤É¤âÃíÌÜ¡£1ºý¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
