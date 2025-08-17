Image:yamajitsu.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

ホームルーターやメッシュWi-Fiの置き場所、どうしてますか？ 床に直置きはホコリが入るし、コードの扱いにも困るし、何よりも邪魔…。

そんな悩みを解消するのが、7月29日に発売した山崎実業の「ウォールホームルーターラック タワー 石こうボード壁対応」。

壁の空きスペースを有効活用し浮かせて収納、ホコリ対策もできるんです。

スペースが有効活用できる「浮かせる収納」

Image:yamajitsu.co.jp

「ウォールホームルーターラック タワー 石こうボード壁対応」は、付属の石こうボードピンで壁のお好きなスペースに取り付けが可能です。

そしてホームルーターやメッシュWi-Fiをポンと置けば、写真のように浮かせる収納が完了。通信環境によって好きな設置場所が選べ、手元や足元の邪魔にならないんです。

Image:yamajitsu.co.jp

背面にはコードを通せるスリットがあり配線を壁側に隠せるので、コードの行き場も定まり見た目がスッキリしますよ。

ルーターをどかす必要がなくなり掃除がラクラク

Image:yamajitsu.co.jp

浮かせるメリットはもうひとつ。

壁の下のほうに取り付けたとしても、ルーターを持ち上げたりよける必要がないので掃除がラクにできるんです。これでホコリをためずにすみますね。

ルーターを浮かせて収納できる「ウォールホームルーターラック タワー 石こうボード壁対応」でQOLを上げちゃいましょう。

