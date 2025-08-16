注目の新店を一挙ご紹介！ 7月の「New Open News」ランキング

「New Open News」における人気記事ランキングTOP10を発表！ まだ読んでいないという人は、ぜひランキングで新店をチェックしてくださいね。

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。中でも「注目の新店」を紹介する「New Open News」の連載は、記事本数も多い人気企画の一つです。本稿では、7月の「New Open News」において最も読まれた人気記事ランキングTOP10（※）を発表します！ まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてみてくださいね。

※集計期間：2025年7月1日〜7月31日

【10位】焼肉 三宝苑 中野店（東京・中野）

第10位は、2025年7月、中野駅から徒歩6分ほどの場所にオープンした「焼肉 三宝苑 中野店」です。

焼肉 三宝苑 中野店 出典：pateknautilus40さん

【9位】Bistro UMITO SOUTH HAYAMA（神奈川・横須賀）

＜店舗情報＞◆焼肉 三宝苑 中野店住所 : 東京都中野区中野5-49-6TEL : 080-7035-9065

第9位は、2025年5月、南葉山の絶景を楽しめる場所にオープンした「Bistro UMITO SOUTH HAYAMA」。地元の食材を豊富に取り入れたビストロ料理と、それに合わせた多様なワインが味わえるこだわりのビストロです。

Bistro UMITO South Hayama 写真：お店から

【8位】Bread Ship（東京・幡ケ谷）

＜店舗情報＞◆Bistro UMITO South Hayama住所 : 神奈川県横須賀市秋谷1668-9 WITH SEA by UMITO LIFE 秋谷 1FTEL : 046-854-4951

第8位は、2025年6月、幡ケ谷駅から徒歩1分ほどの場所にオープンした「Bread Ship」。同店は、パンやサンドイッチ、焼き菓子などを扱うベーカリーです。

Bread Ship 写真：お店から

【7位】ハルダモンカレー（東京・代々木上原）

＜店舗情報＞◆Bread Ship住所 : 東京都渋谷区幡ヶ谷1-33-3 田中ビル 1FTEL : 03-6681-5820

第7位は、2025年6月に移転した、代々木上原の「ハルダモンカレー」。同駅北口から徒歩約3分の「ムジナ・バー」内に移転しました。

ハルダモンカレー 出典：Sunflower_with_Cosmosさん

【6位】TruffleBAKERY ルミネ新宿店（東京・新宿）

＜店舗情報＞◆ハルダモンカレー住所 : 東京都渋谷区西原3-20-5 ファースト パティオ B1FTEL : 080-3554-0033

第6位は、2025年6月にオープンした「TruffleBAKERY ルミネ新宿店」です。2017年に門前仲町でスタートし、2024年には香港への海外初出店も果たした人気ベーカリーブランド「TruffleBAKERY」の、関東初のカフェ業態となります。

TruffleBAKERY ルミネ新宿店 出典：おつまみカフェ民さん

【5位】Santépices（東京・門前仲町）

＜店舗情報＞◆TruffleBAKERY ルミネ新宿店住所 : 東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

第5位は、2025年4月、門前仲町駅から徒歩11分ほどの場所にオープンした「Santépices」。スパイスを生かしたフレンチとナチュラルワインが楽しめるレストランです。

Santépices 出典：TARO OKAZAKIさん

【4位】ジェラテリア コンナカ（神奈川・県立大学）

＜店舗情報＞◆Santépices住所 : 東京都江東区佐賀1-10-8 第五小崎ビル 102TEL : 080-8082-5154

第4位は、2025年4月、横須賀市内にオープンした「ジェラテリア コンナカ」。店内で製造する手作りジェラートのお店で、京浜急行・県立大学駅から徒歩約5分のところ、国道16号沿いに位置しています。

ジェラテリア コンナカ 写真：お店から

【3位】紀の善 神楽坂（東京・神楽坂）

＜店舗情報＞◆ジェラテリア コンナカ住所 : 神奈川県横須賀市安浦町1-8-3 ライオンズマンション横須賀中央第3TEL : 不明の為情報お待ちしております

第3位は、神楽坂商店街に再オープンした甘味処「紀の善」。あんみつや抹茶ババロアなど、創業160年の老舗の味が原材料や製法もそのままに復活しました。

紀の善 神楽坂 出典：Ganaha33さん

【2位】PANAME Crêpes de Paris 東京店（東京・新橋）

＜店舗情報＞◆紀の善 神楽坂住所 : 東京都新宿区神楽坂2-12-19 さわやビル 1F・B1FTEL : 03-6630-3921

第2位は、2025年2月、新橋駅から徒歩8分ほどの場所にオープンした、本場フランス・パリ発のクレープを楽しめる「PANAME Crêpes de Paris 東京店」。パリと同じクレープ製造機を使い、上質な素材で作るセイボリー（食事系）とスイート（甘味系）のクレープがそろう専門店です。

PANAME Crêpes de Paris 東京店 出典：yukio.kadowakiさん

【1位】パティスリーストラスブール 横浜郄島屋店（神奈川・横浜）

＜店舗情報＞◆PANAME Crêpes de Paris 東京店住所 : 東京都中央区銀座8-10-8 B1FTEL : 03-6280-6637

第1位に輝いたのは、2025年4月、横浜郄島屋地下1階Foodies’ Port2に売り場を拡大してリニューアルオープンした「パティスリーストラスブール 横浜郄島屋店」。お馴染みの「生どーなつ」をはじめ、人気No.1の「バームクーヘンREY」や名物シュークリーム「丸山台キャベツ」、焼き菓子やケーキなど、多種多様なラインアップです。

パティスリー ストラスブール 横浜高島屋店 写真：お店から

＜店舗情報＞◆パティスリー ストラスブール 横浜高島屋店住所 : 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 横浜高島屋 B1F Foodies' Port2TEL : 045-534-8831

「食べてみたい！」と思うメニューや「行ってみたい！」と思うお店は見つかりましたか？ 他にもNew Open Newsの連載では、日々話題の新店を紹介しています。ぜひ、新たなお店開拓の参考にしてくださいね。

文：食べログマガジン編集部

