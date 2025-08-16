¸µ¥â¡¼Ì¼¡£¾ä»ÕÎ¤ÊÝ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼15Ç¯¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ï¡×
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç²Î¼ê¤Î¾ä»ÕÎ¤ÊÝ¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢MelodiX¡ª¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£12ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é15Ç¯¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
12ºÐ¡Ê2011Ç¯¡Ë¤«¤é¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î9´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢2015Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂ´¶È¤·¤¿¾ä»Õ¡£¸½ºß27ºÐ¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈMC¤ÎÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤«¤é¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡¢»ä¡¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¾ä»Õ¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤¬¥Ó¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ö1¿Í¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¤Í¡£²È¤Ç¡×¤È¡¢Ã¯¤«¤È°û¤à¤è¤ê¤Ï°ì¿Í°û¤ß¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¡È¤¢¤Æ¡É¤Ï²¿¤ò¡©¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¾ä»Õ¤Ï¡Ö¡È¤¢¤Æ¡É¤Ê¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢»ä¡£¤¿¤À¤¿¤À¤ª¼ò¤Ç¡×¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤·¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥ë¤À¤±¤ò°û¤à¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
