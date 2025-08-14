この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

梅田サウスホール（大阪市北区）で8月8日、「ウルトラヒーローズ EXPO 2025 うめだサマーフェスティバル（通称＝ウルサマ）」オープニングセレモニーが開かれ、「ウルトラマンオメガ」（テレ東系で土曜9時から放送中）の主人公・オオキダ ソラト役の近藤頌利さんが登場した。

近藤さんはライブステージ「NEW GENERATION THE LIVE ウルトラマンオメガ編～やってきたヒーロー～」のステージゲストとして、8月8日～11日に出演。オープニングセレモニーでは、会場の子どもたちから「ウルトラチャージ」でパワーをもらってウルトラマンオメガに変身した。

近藤さんは「僕も昔、デパートとかでヒーローショーを見に行った記憶があるんですけど、初めて『ウルサマ』を見たときに『ヒーローショーってこんなに進化しているんだ』と衝撃を受けました。今回初めて『ウルサマ』に来られる方々はライブステージを見て完成度の高さにびっくりすると思います」と話す。

開催日は、ステージフロア（梅田サウスホール）＝8月8日～24日、物販フロア（阪神梅田本店8階催事場）＝8月8日～25日。

