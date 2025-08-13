カルビー（東京都千代田区）が、東京駅・一番街内のアンテナショップ「カルビープラス 東京駅店」で販売されている約50商品を対象とした「2025年夏のお土産商品ランキング」トップ10を発表しました。

対象期間は2025年7月1〜31日で、ランキングは売上金額順。

3位は「じゃがポックル オホーツクの塩味」でした。価格は1211円（以下、税込み）。同店の店長は「北海道産ジャガイモを、皮ごとお菓子にした『じゃがポックル』は畑からの贈り物。海外の方にも人気」と評しています。

2位は「釜揚げチップス 日本橋かつおだしと塩味」（東京駅店限定）でした。932円。店長は同商品について「かむほどにジャガイモの味わいを楽しめる食感です。『にんべん』のかつお節粉末を使用したこだわりの一品をぜひ味わってください！」とコメントしています。

1位は「東京ムーンポテト シーソルト＆バター味」でした。1188円。店長は、同商品に関して「昨年新発売の『東京みやげ』。三日月カットのザクッホクッほろっとした食感と海の塩とバター風味が絶妙！」と絶賛。パッケージについて「POPなデザインも好評です」と語っています。