歌手・華原朋美（５０）の近影に驚きの声が上がっている。

１２日までにＴＯＫＹＯ ＦＭの番組「Ｂｌｕｅ Ｏｃｅａｎ」（月〜金曜・午前９時）の公式インスタグラムに登場。華原は４日放送回に出演しており、「アニバーサリーイヤー３０周年を迎えた華原さん、トークは、昨年から今年にかけておこなわれたロングツアーの感想から伺うことに ファンのみなさんへの愛をお話くださいました！」と内容を説明。「お子さんとの微笑ましいエピソードも必聴です」などとつづり、パーソナリティーを務める住吉美紀アナウンサーとの２ショットがアップされた。

華原は黒のタンクトップ、ストライプのパンツでほっそり。フォロワーから「朋ちゃんこんなに痩せてたんだ！すごい努力だ」との声が上がっていた。

過去には３０キロの減量も話題となった華原。６日には自身のＸ（旧ツイッター）で「ねまーす」と自撮りを投稿し、「メッチャ瘦（や）せたねぇ」「めっちゃ痩せてるけど…大丈夫ですか？」「めっちゃ細くなってます」「誰か分からんかった…無理しないでね」「羨ましい反面ちょっと心配」と話題になっていた。