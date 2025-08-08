台湾BLドラマ『秘密關係 Secret Lover』の初回配信日が9月12日に決定し、あわせてスペシャルダイジェスト映像が公開された。

累計90万DL、こめおかしぐ原作の人気BLマンガ『イッて終わりなわけがない！』（略称：イておわ）を台湾でドラマ化した本作は、じゃんけんをきっかけに始まる青春ボーイズラブストーリーだ。先行して配信を開始した台湾ではYouTubeで無料公開された第1話が、中国語版・多言語版をあわせて再生回数100万回を突破し、大きな反響を呼んでいる。

幼なじみの俊晞（ジュンシ―）、拓（トゥオ）、曉陽（シャオヤン）は、10歳の頃からいつも一緒。成長とともに恋心が芽生え、拓は自分の俊晞への想いが友情を超えていることに気づくが、その感情を胸の内に秘めてきた。しかし、俊晞が幼なじみの曉陽に告白しようとしていることを知り、ついに自分の気持ちを伝えるため動き出す。やがて2人は秘密の交際を始めるが、家族からの疑いや、拓のインターン先の上司からの猛烈なアプローチ、お互いの将来など、様々な困難に直面し、2人の関係は大きな試練を迎える。

主演を務めるのは、日本の4人組日台ダンスボーカルグループ・BUGVELで活動するGUNO（王君豪）と、ドラマ『飛魚高校生』など多数の映像作品に出演するほか、ソロシンガーとしても活動するChance（成晞）。

日本での配信開始日決定を記念して公開されたスペシャルダイジェスト映像（日本語字幕版）では、俊晞と曉陽の切なくも甘い日々が凝縮されている。また、OP・EDにはそれぞれ、主演・GUNO（王君豪）が所属するBUGVELが歌う「青春盛開的浪漫」（中国語ver.）と、同じく主演のChance（成晞）が歌う「FADEAWAY」が起用されている。

なお本作は、Prime Video、FOD、Video Market、music.jp、カンテレドーガで配信される。（文＝リアルサウンド編集部）