【業務スーパー】豆腐や冷凍うどん、みそなどが特売価格に。毎日の食事にうれしい食材がお得だよ〜！《8月末まで》

2025年8月8日現在、業務スーパーでは8月末まで「月間特売」のチラシを公開しています。

定番食材「豆腐」も大特価

業務スーパーでは、北海道、南関東（東京・神奈川・千葉・埼玉）、近畿（大阪・京都・淡路島を除いた兵庫・滋賀・和歌山・奈良）、九州（福岡・大分・熊本・長崎・佐賀・宮崎・鹿児島）で月間特売を開催中。

今回は、南関東エリアで開催中の「月間特売」から、編集部が注目する"お買い得商品"をピックアップして紹介します。

"爆弾価格"と題したお得商品は以下の4つ。

・森永乳業「家計応援（とろけるスライスチーズ・スライスチーズ／各15g×10枚）」...192円

・マルコメ「プラス糀 糀美人（650g）」...300円

・ハギワラ「濃厚豆乳 絹ごし（300g）」...36円

・ロッテ「クーリッシュ バニラ（140ml）」...91円

その他にも、「冷凍讃岐うどん（200g×5食）」が149円、キリンビバレッジ「午後の紅茶（ストレートティー・レモンティー・ミルクティー／各500ml）が89円など、様々な商品が特売価格になっています。

他の実施エリアの特売情報は公式サイトから確認できます。なお、一部のエリアや店舗では実施していない場合があります。

冷凍食品に飲料、お菓子、調味料などをお得に購入するチャンスを見逃さないで。

※価格はすべて参考価格（税込）です。

東京バーゲンマニア編集部