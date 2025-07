グリム兄弟の生まれ故郷であり、ドイツ・メルヘン街道の起点となる町、ハーナウ(Hanau)。

フランクフルト中央駅から近距離列車で30分ほどと近く、マルクト広場の市庁舎とグリム兄弟像、ゴルトシュミーデハウス(Goldschmiedehaus)、フィリップスルーエ宮殿(Schloss Philippsruhe)といった見どころがあります。

フランクフルトから近いので日帰りでも観光できますが、メルヘン街道を旅するなら、ハーナウに一泊し、シュタイナウ、マールブルク、カッセルと足を延ばすのがおすすめです。この記事では、そんなハーナウのおすすめホテルとレストランを紹介します。

プラザ ホテル ハーナウ

プラザ ホテル ハーナウ(Plaza Hotel Hanau)は、ハーナウ中央駅から徒歩15分の場所にある、145の客室と4つのルーフテラス付きスイートから構成されるホテルです。ハーナウの中心部にあるマルクト広場も徒歩10分ほどと近く、食事や買い物にも困りません。

客室はモダンで、ゆったりとしたレイアウトです。すべてのお部屋にケーブルテレビとバスルームが備わっています。

横幅のデスクがあるので、お部屋でパソコン作業をしたり、手紙を書いたりするのに便利です。

デスク上には電源があり、湯沸かしポットとインスタントコーヒーや紅茶ティーバッグなども用意されています。デスク下には小型冷蔵庫、テーブルにはサービスのお水もあります。なお、ドイツの電源プラグはCタイプなので、日本の電化製品を使う場合には変換プラグが必要です。

洗面台、トイレ、シャワーが一緒になったバスルーム。壁に備え付けのドライヤーと液体石けん、タオルはありますが、それ以外のアメニティはないので、歯ブラシはお忘れなく。

バスタブ付きの部屋とシャワーのみの部屋があるようですが、このお部屋はバスタブ付きでした。壁に取り付けられている容器には液体洗浄料が入っており、髪も身体もこれで洗うスタイルです。ヨーロッパでは普通ですが、シャンプー&コンディショナーが必要なら持参しましょう。

ロビーフロアにあるレストランでは、種類豊富なビュッフェ式朝食を提供しています。いろいろなタイプのハムやチーズ、温かい卵料理やポテト、パン、フルーツやヨーグルトなどがありました。

ハムやパンなどのラインアップは毎日すこし変わるので、連泊しても飽きません。おいしい朝食で一日のエネルギーをチャージできますよ。

名称 プラザ ホテル ハーナウ

所在地 Kurt-Blaum-Platz 6, D-63450 Hanau

Webサイト(英語) PLAZA Hotel Hanau

セントラル・ハーナウ

プラザ ホテル ハーナウから10分ほど歩くと、煉瓦造りの市庁舎とグリム兄弟の像があるマルクト広場に到着します。ショッピングモールや飲食店が集まる、町の中心地です。

セントラル・ハーナウは、そのマルクト広場に面した開放感のあるカフェです。テラス席と店内席があります。

香り豊かなコーヒーや紅茶、各種ソフトドリンク、ビールやワインなど、ドリンクメニューは種類豊富。上写真は、ドイツでよく飲まれるアッフェルショアレ(リンゴジュースの水割り)です。

料理は、ヴィーガン/ベジタリアンメニューのほか、シュニッツェルやハンバーガーなど。上写真は、ドイツで4月から6月下旬にかけて旬を迎える「シュパーゲル(白アスパラ)」。日本で見かける白アスパラとは全然違う、太くて長いシュパーゲルは、やわらかく、繊細な味わい。オランデーズソースをかけて食べるのが定番です。その時期にドイツを旅するなら、ぜひ試してみてください。

店名 Central Hanau

所在地 Am Markt 21, 63450 Hanau, Germany

Webサイト https://www.central-hanau.de/

クラーラ・キュッヒェ&バー

クラーラ・キュッヒェ&バーも、マルクト広場に面したカフェ&バーです。前述のセントラル・ハーナウとは、広場を挟んで向かい合っており、こちらもテラス席と店内席があります。

ビールやワインなどの種類が多く、おいしいドイツ料理とともにいただけます。上写真は、ラードラー(ビールのレモネード割り)。アルコール度数が低いので、「ビールを飲みたいけれど、あまり酔いたくはないな」というときにぴったりです。

おすすめのポークシュニッツェル(薄くたたいた豚カツのようなもの)を注文。山盛りのポテトと一緒に出てくるのがいかにもドイツらしいです。

添えてあるグリュネゾーセ(グリーンソース)をたっぷりつけていただけます。すこし酸味があり、各種ハーブの爽やかな味わいで、シュニッツェルのおいしさが引き立ちました。

4月から6月下旬には、シュパーゲルにポークシュニッツェルを添えたメニューも注文できます。スタッフもフレンドリーで、雰囲気のよいお店なので、ハーナウで食事を楽しみたいときにぜひ訪れてみてください。

店名 Klara - Küche & Bar

所在地 Am Markt 8c, 63450 Hanau, Germany

Webサイト https://www.klara-hanau.de/

ハーナウの見どころは、以下記事で詳しく紹介しています。

関連記事:【世界の街角】グリム兄弟の生まれ故郷、ドイツ・メルヘン街道の町ハーナウ

ハーナウからすこし足を延ばして、木組みの家が立ち並び、グリム兄弟が少年時代を過ごした家が博物館として公開されているシュタイナウに遊びに行ってみるのもおすすめです。

関連記事:ドイツ・メルヘン街道の町シュタイナウに残る、グリム兄弟が暮らした家(博物館)

