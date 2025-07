デートにも! おしゃれで特別感のあるビアガーデン

Spot.1

【プルマン東京田町】今年の夏はテラスで本格メキシカン!

ライフスタイルホテル「プルマン東京田町」では、ビアガーデン「TERRACE de TACOS」を開催します。夜風が心地よいテラスで味わえるのは、香り高いスパイスとジューシーな具材が織りなす、ボリュームたっぷりの本格メキシカンとキリッと冷えたクラフトビール。

トルティーヤにほろりと崩れる豚肉をたっぷりとのせた王道のタコス「タコス・カルニータス」は、フレッシュなサルサ、パクチー、ライムの爽やかな酸味が絡み合い、ビールを誘う一品。そのほかにも、真鯛のセビーチェとワカモレのマリアージュ、チリコンカンサラダ、オープンキッチンで仕上げるアドバードチキンの串焼きなど、食べ応えのあるメキシカンメニューが並びます。

ビールは、「ザ・プレミアム・モルツ」をはじめ「東京クラフト〈ペールエール〉」をフリーフローで提供。さらに、3種のスパークリングワインやウイスキーなど、多彩なドリンクが心ゆくまで楽しめます。五感をピリリと刺激する夏にぴったりのメニューを、ビアテラスでぜひ満喫してみて。

■プルマン東京田町「TERRACE de TACOS」概要

住所:東京都港区芝浦3-1-21

TEL:03-6400-5855

開催場所:2F「FUN DINING KASA」

開催期間:〜2025年9月30日(火)

開催時間:ランチ 12時〜14時30分(14時LO)、ディナー 17時〜21時30分 (20時30分LO)※2時間制(フリーフローは30分前LO)

料金:7500円



Spot.2

【キンプトン新宿東京】スタイリッシュな空間でチルなひとときを

画像はプレミアムプランのイメージ

毎年大人気の「キンプトン新宿東京」のビアガーデン。2025年のテーマは「グリル&チル ビアガーデン」。キンプトンらしい心地よいスタイリッシュな空間で、シェフこだわりのグリルメニューを中心に、季節のサラダやオーストラリア産サーロインのグリル、BBQチキン、ケイジャンプラウン、ジャンボソーセージ、フレンチフライ、ニューヨークチーズケーキが楽しめます。

ドリンクは、冷えたプレミアムビールをはじめ、赤・白・ロゼの3種のワインに、スパークリングワイン(プレミアムプラン限定)など、幅広いランナップが飲み放題。

ラグジュアリーな空間で気取らず過ごしたいという、大人の“ちょうどいい”わがままにぴったりの「キンプトン新宿東京」のビアガーデン。味やボリュームはもちろん、雰囲気も満足度大です!

■キンプトン新宿東京「グリル&チル ビアガーデン」概要

住所:東京都新宿区西新宿3-4-7

TEL:03-6258-1414​

開催場所:2F「ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ」

開催期間:〜2025年9月30日(火)

開催時間:18〜23時(最終入場20時30分、30分前LO)※2時間制

料金:スタンダードプラン 7000円、プレミアムプラン 9000円



Spot.3

【ヒルトン東京】都会のルーフトップテラスにメキシカン・ビアガーデンが登場!

「ヒルトン東京」7階のルーフトップテラスにて開催されるのは、洗練されたメキシカン・リゾートに着想を得たビアガーデン。豚肉をオレンジと香り高いスパイスで煮込み、ほろほろになるまで柔らかく仕上げた「カルニータス」、パプリカ、ベーコン、牛肉を組み合わせたメキシコ屋台の定番「アランブレ」など、在日メキシコ大使館シェフ監修による本格メキシコ料理とともに、バラエティ豊かなドリンクがフリーフローで楽しめます。

会場となる「ルーフトップテラス」の中央には、ピンクとグリーンを基調にした、メキシコの現代アートを思わせるデザインで彩られたバーカウンターを設置。「アサヒ スーパードライ」や「ブリュードッグ パンクIPA」など5種類の生ビールと「コロナ」などの缶ビールに加えて、「ドン・フリオ」や「クエルボ」など、各種テキーラを用いて作ったオリジナルカクテルやテキーラショットが提供されます。

軽快なラテンミュージックをBGMに、開放感あふれるメキシカン・ビアガーデンで本格メキシカングルメとお酒を堪能してみて。

■ヒルトン東京「2025年メキシカン・ビアガーデン」概要

住所:東京都新宿区西新宿6-6-2

TEL:03-3344-5111(受付時間9時30分〜20時)

開催場所:7F「ルーフトップテラス」

開催期間:〜2025年9月30日(火)※雨天・強風時中止

開催時間:17時30分〜22時(フード21時LO/ドリンク21時30分LO)※2時間制(フリーフローは90分制)

料金:<7月、8月>レギュラーシート 7500円(金・土曜 8500円)、プレミアムシート 8500円(金・土曜 9500円)/<9月>レギュラーシート 7000円(金・土曜 8000円)、プレミアムシート 8000円(金・土曜 9000円)※すべて1名分



Spot.4

【グランド ハイアット 東京】本格ハワイアンフードを楽しむビアガーデン

「グランド ハイアット 東京」6階のステーキハウス「オーク ドア」では、開放感あふれるテラスにて「ハワイアン ビアガーデン」を開催します。2025年の主役は、ハーブでマリネした豚バラ肉をロール状に巻き丸太のように形成する、ダイナミックなローストポーク「カルアポーク」。低温でじっくり火入れをした後、仕上げに表面の皮をチャコールグリルでこんがりと焼き上げ、ゲスト前でシェフが切り分けて提供してくれます。

ドリンクは、ビールやワインのフリーフローオプションに加え、ハワイをテーマにバーテンダーが考案した、夏季限定のオリジナルカクテルがアラカルトでオーダー可能。

夜には幻想的にライトアップされる都会のテラスで、ハワイアンムードたっぷりの真夏の夜を過ごしてみてください。

■グランド ハイアット 東京「ハワイアン ビアガーデン」概要

住所:東京都港区六本木6-10-3

TEL:03-4333-8784(直通)

開催場所:6F「オーク ドア」

開催期間:〜2025年9月30日(火)

開催時間:18〜22時 ※2時間制(フリーフローは90分制)

料金:6600円、フリーフロー付きプラン 8800円、シャンパン含むフリーフロー付きプラン 1万1000円(サービス料別)



Spot.5

【ハイアット セントリック 銀座 東京】ハワイアンフードとクラフトビールでリゾート気分を満喫

「ハイアット セントリック 銀座 東京」では、毎年人気のビアテラスを今年も開催。銀座並木通りに面した開放的なテラスで、南国ムード漂う彩り豊かなハワイのローカルフードとこだわりのクラフトビールが楽しめます。

メインには、トロピカルなパイナップルグリルを添えた「国産豚スペアリブのオーブン焼き」が登場。24時間かけてじっくりと仕上げたスペアリブは、肉のうま味が凝縮された濃厚な味わいが魅力です。

フリーフローで提供されるドリンクには、香り豊かな「SORACHI 1984」や「サッポロラガービール」、クラフトビール各種のほか、赤・白ワインもラインナップ。「バージン シーブリーズ」や「アンファジー ネーブル」など、トロピカルなノンアルコールドリンクも充実しているので、お酒を飲めない人にもうれしい!

この夏は、銀座にいながらリゾート気分を味わえる、大人のテラス体験をぜひ楽しんでみてくださいね。

■ハイアット セントリック 銀座 東京「NAMIKI667 ビアテラス」概要

住所:東京都中央区銀座6-6-7

TEL:03-6837-1300(予約・問い合わせ)

開催場所:3F「NAMIKI667」

開催期間:〜2025年8月31日(日)

開催時間:12時〜(最終受付 日〜水曜 20時、木〜土曜 21時)※フリーフロー90分制(30分前LO)

料金:7800円



Spot.6

【明治記念館】幻想的な庭園で楽しむ夏季限定ディナー

「明治記念館」では、平日夏季限定で「ビアテラス鶺鴒(せきれい)」をオープン。篝火(かがりび)を焚いた約1000坪の庭園で、多彩な料理やドリンクメニューが楽しめます。

登場するのは、「国産牛サーロインのローストビーフ」5000円や「鱧・芝海老・よだれ鶏の三種盛り」3200円、「ブッラータのマルゲリータ」2300円、明治記念館のパティスリーケーキ各種など、シェフ達が趣向を凝らして考案したメニューの数々。また、ドリンクも生ビール各種、ワイン、ウィスキーに加え、オリジナルカクテル「鶺鴒2025」1400円など、豊富なラインナップで登場します。

都心とは思えない幻想的な空間で、非日常のひとときを体験を満喫してみて。

■明治記念館「ビアテラス鶺鴒(せきれい)」概要

住所:東京都港区元⾚坂2-2-23

TEL:03-3403-1171(⼤代表)

開催期間:〜2025年9月12日(金)※平日のみ

開催時間:17〜22時(料理21時LO、ドリンク21時30分LO)

料金:席料 S席 1500円、A席 1000円、室内席 1000円



Spot.7

【ザ ストリングス 表参道】ピリッとスパイシーなテクス・メクスBBQ

「ザ ストリングス 表参道」では、1階「Cafe & Dining ZelkovA(かふぇ&だいにんぐ ぜるこう゛ぁ)」と、2階「TAVERN by the green(たばーん ばい ざ ぐりーん)」の2つの店舗にて、夏季限定のビアプランを開催します。今年のテーマは“Tex-Mex(てくす・めくす)”。ビールとの相性も抜群の、ピリッとスパイシーなメキシコ風アメリカングリルが登場します。

「Cafe & Dining ZelkovA」では、ニューヨークのような雰囲気の中で楽しむテクス・メクスBBQをお届け。スタッフが仕上げをするおもてなしのサラダからスタートし、自分で包んでアレンジするベジタリアンミートタコスや、スパイシーなフィッシュ&チップス、大胆なグリルチキンと串刺しのグリル野菜などがラインアップ。3種のビールの飲み比べやワイン、そのほかカクテルも豊富に登場し、夏のテラスBBQを盛り上げます。

「TAVERN by the green」で楽しめるのは、スパイスやハーブを巧みに使用したメキシカングリル。世界各地の料理をアレンジしたタパス9種を3段のスタンドにのせた“9つの味覚のワールドトラベル”をメインに、豪快なお肉のグリルや、メキシカンシーフードライスなどが登場します。

ケヤキ並木を一望するNYスタイルの店内で、こだわりの料理やお酒とともに、リラックスできる時間を過ごしてくださいね。

■ザ ストリングス 表参道

「ストリングス サマービアプラン2025“Tex-Mex”Garden Night」概要

住所:東京都港区北青山3-6-8

TEL:03-5778-4566(Cafe & Dining ZelkovA 直通)、03-5778-4534(TAVERN by the green 直通)

開催場所:1F「Cafe & Dining ZelkovA」、2F「TAVERN by the green」

開催期間:〜2025年9月30日(火)

開催時間:「Cafe & Dining ZelkovA」17〜22時(20時LO)、「TAVERN by the green」18〜22時(20時LO)

料金:「Cafe & Dining ZelkovA」カジュアルコース 6500円、スタンダードコース 8000円/「TAVERN by the green」カジュアルコース 8000円、スタンダードコース 1万円 ※全コースフリーフロー付き、2名より注文可能



Spot.8

【THE PENTHOUSE with weekend terrace】夜風を感じながら景色と料理を堪能

レストラン「THE PENTHOUSE with weekend terrace」では、ビアガーデン「ビアテラスプラン」が今年もスタート。スモークサーモンと旬の野菜をスパイシーなドレッシングで味わうインサラータなどの前菜ほか、メインには北海道産の新鮮魚介や銘柄豚ロースなど、豊洲直送の魚介や産直野菜を使用したイタリアンメニューが登場します。

36階の高層階テラスからは、都心エリアの景色を一望。開放的なテラス席で、心地よい夜風を感じながらぜいたくなディナーを満喫してみて。

■THE PENTHOUSE with weekend terrace「ビアテラスプラン」概要

住所:東京都江東区豊洲2-2-1 三井ガーデンホテル豊洲プレミア36F

TEL:03-6910-1820

開催期間:〜2025年10月31日(金)

開催時間:17時30分〜23時(最終入店20時30分)

料金:6000円〜



Spot.9

【VMG CAFE九段会館テラス】フレンチコースを堪能! 大人のぜいたくビアガーデン

「VMG CAFE九段会館テラス」では、最上階のルーフトップテラスで楽しむ人気のビアガーデンプランを今年も開催。オードブル5種盛り合わせの前菜や鶏もも肉のコンフィとバロディーヌなど、フレンチスタイルの料理とともに、生ビールやビアカクテル、ワインなど、30種以上の充実のフリードリンクが楽しめます。

会場となるルーフトップテラスは、ゆとりある席配置がされていて、ゆったりと落ち着いた空間。武道館やお堀を望む開放的なロケーションで、ぜいたくな大人のビアガーデンを満喫してください。

■VMG CAFE九段会館テラス「ビアガーデンプラン」概要

住所:東京都千代田区九段南 1-6-5 九段会館テラス5F

TEL:0120-210-189(レストラン総合受付)

開催期間:〜2025年9月30日(火)

料金:7200円〜



Spot.10

【東京サンケイビル】大手町の夜を楽しむ、天空のビアガーデン

毎年好評の天空のビアガーデン「Terrasse」が、「東京サンケイビル」4階テラスにて今年も開催。2025年のコンセプトは“自然の癒やし空間”。夜景が輝く都会のビル群に囲まれた、通り抜ける風が心地よい開放感あるテラスで、おいしい料理やドリンクが楽しめます。

登場する料理にも“自然の癒やし空間”というコンセプトを反映。おつまみには「高菜」を合わせた冷ややっこや、スーパーフード「キヌア」を使ったサラダ、ソースにハーブを使用したメインの「白身魚とイカのブロシェット」や「茶葉」の香りが楽しめるバターライスなど、身体も喜ぶ料理の数々を堪能できます。さらにデザートにはうれしいシュークリーム付き。

趣向を凝らした食べ応えのあるメニューで、身も心もリフレッシュするぜいたくなひと時を過ごしてみて。

■東京サンケイビル「Terrasse」概要

住所:東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル4F

開催期間:〜2025年9月30日(火)※貸切営業時は休業

開催時間:月〜水曜 17時〜21時30分(19時30分LO)、木・金曜 17〜23時(21時LO)、土・日曜、祝日 15〜21時(19時LO) ※7・8月は全日営業、9月は平日のみ営業

料金:6000円



Spot.11

【東京會舘】東京駅を眼下に望む地上約40mの絶景ビアガーデン

地上約40mからの東京の夜景とともに、「東京會舘」自慢の料理やドリンクが楽しめる「銀座スカイビアテラス」。生ビールのほか、ワイン、ウイスキーやサワー各種など、充実の飲み放題メニューが付いた3種のプランが登場します。

「スタンダードプラン」は、前菜、鴨のパテ、ポテトサラダ、旬魚の香草焼き、小海老のフリット、ビーフピラフなど、食べ応えのある料理を彩りよく盛り合わせた温製・冷製プレートを1名ずつ提供するスタイル。「スペシャルプラン」では、上質な国産牛ロースステーキと骨付きポークスペアリブの肉盛り合わせプレートが加わり、「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」とSUNTORY WORLD WHISKY「碧Ao」、ウイスキー「メーカーズマーク」、スパークリングワイン、「オールフリー」なども飲み放題になるぜいたくな内容です。

フードメニューが毎月変わるのも、リピーターに人気のポイント。サンセットから夜景へとうつろいゆく東京の美しい景色と心地よい風を感じながら、冷えたビールで喉を潤すぜいたくな時間を過ごしてみませんか。

■東京會舘「銀座スカイビアテラス」概要

住所:東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館13F

TEL:03-3212-2776(直通)

開催期間:〜2025年8月30日(土)

開催時間:18時〜21時30分(20時LO)、土曜 17〜21時(20時LO)

定休日:日曜、祝日

料金:ワンプレートプラン 5500円(1時間30分制)、スタンダードプラン 8000円(2時間制)、スペシャルプラン 1万2000円(2時間制)



Spot.12

【アロフト東京銀座】“思い思いの過ごし方”が叶う! 遊び心あふれるBBQ

次世代型ライフスタイルホテル「アロフト東京銀座」は、アメリカ発のグリルブランド「Weber®(ウェーバー)」と、ドイツのハンモックブランド「LA SIESTA(ラシエスタ)」とコラボレーションした「BBQ Open Garage - The Box of Wonders」を期間限定で開催します。

銀座の屋上に現れるのは、仲間とワイワイ楽しめるBBQや、空を眺めながら読書やうたた寝ができるハンモック、そして本格的なカクテルが楽しめるヴィンテージカーを改装したカクテルトラック“eddie”。音楽に体を揺らしながら“思い思いの過ごし方”が叶う、遊ぶ心あふれるオープンガレージです。

直火で焼き上げる「Weber®」の高性能グリルを使用したBBQは、お肉や旬の食材の素材のうま味が最大限に引き立ち、香ばしくてジューシーな仕上がりに。ドリンクは、「アロフト東京銀座」のバーテンダーによるオリジナルカクテルをはじめ、生ビールやウイスキー、モクテルなど、料理とのペアリングも楽しめるラインナップで提供します。夕暮れ時にゆったりとグラスを傾ける、そんな大人のリラックスタイムを過ごしてみてください。

■アロフト東京銀座

「BBQ Open Garage - The Box of Wonders」概要

住所:東京都中央区銀座6-14-3

TEL:03-6278-8122(代表)

開催場所:ルーフトップバー「Roof Dogs」

開催期間:〜冬季休業まで

開催時間:18〜23時、土・日曜、祝日 15〜23時(最終入店20時30分)※悪天候時休止

料金:スタンダードプラン(食事のみ)6600円、A5ランク黒毛和牛プラン(食事のみ)9500円、フリーフロードリンク追加(お好きなプランに追加可能)3300円、シャンパン込みプレミアムフリーフロードリンク追加(お好きなプランに追加可能)8400円



まだまだ続く!

百貨店屋上テラスや広場にあるビアガーデンは?

>>>次ページへ!>>>

気軽にワイワイ楽しめる!

百貨店などの屋上テラスや広場にあるビアガーデン

Spot.1

【明治神宮外苑】「40回開催記念プラン」が新たに登場!

毎年大人気の明治神宮外苑の「森のビアガーデン」。40回目の開催を迎える今年は、スタンダードプランのほか、シーフードプレート(海老、帆立)も楽しめる「40回開催記念プラン」が新たに登場します。ドリンクは7種類の生ビールに加えて、4種類のクラフトビール「豊潤ラガー496」、「シルクエール白」、「JAPANエール香」、「ジャズベリー」が飲み放題に。

また、キリンビールの商品をテーマにした期間限定イベントを第3弾まで開催予定。2024年から開始された売り子によるビール販売のほか、巨大缶フォトブースやライブイベント、オクトーバーフェストなど、野外で楽しむひとときを盛り上げるさまざまな企画が予定されています。

■明治神宮外苑「森のビアガーデン2025」概要

住所:東京都新宿区霞ヶ丘町14-13 明治神宮外苑「にこにこパーク」内

TEL:03-5411-3715(予約専用 11〜20時)

開催期間:〜2025年9月23日(火)予定

開催時間:16時30分〜22時(21時30分LO)、土・日曜、祝日 12時〜

※2025年7月19日(土)〜8月31日(日)の期間は、14時〜22時30分(21時30分LO)、土・日曜、祝日 12時〜22時30分(21時30分LO)※2時間制

料金:スタンダードプラン 6000円、中学生〜19歳 5000円、小学生 2800円、4歳〜小学生未満 1800円、3歳以下無料/40回開催記念プラン 7000円、中学生〜19歳 5000円、小学生 2800円、4歳〜小学生未満 1800円、3歳以下無料



Spot.2

【老媽火鍋 新宿南口店】中国火鍋「串串香」と日本のお祭り縁日が融合!

「老媽火鍋 (らおまひなべ)新宿南口店」では、「串串香(ちゅあんちゅあんしゃん)×ビアガーデン×お祭り縁日」をコンセプトにしたビアガーデン「老媽火鍋 ビアガーデン&しゃぶしゃぶ」を、期間限定でオープンします。

懐かしい日本のお祭りや縁日の装飾で彩られた会場で楽しめるのは、日本でも注目を集めている、数十種類の具材を串に刺して楽しむ中国の火鍋「串串香」。スパイスを利かせたスープが食欲をそそります。そのほか、ビアガーデン定番のおつまみや、お祭りでおなじみの屋台メニューも揃います。

お祭りさながらの賑やかな雰囲気の中、夏をさらに熱く盛り上げる新しい食体験を楽しんでみて!

■老媽火鍋(らおまひなべ) 新宿南口店

「老媽火鍋 ビアガーデン&しゃぶしゃぶ」概要

住所:東京都渋谷区代々木2-7-2 BLAST!SHINJUKU 3F

TEL:050-5594-6632(予約専用)

開催期間:〜2025年9月30日(火)

開催時間:11〜23時

料金:<ビアガーデンコース> 二次会コース 2980円、人気コース 3980円、豪華コース 4980円、贅沢コース 6980円 、<串香コース> おすすめコース 4800円、贅沢コース 5800円 ※全コース2時間飲み放題付き(飲み放題30分前LO)



Spot.3

【さかえや 高田馬場總本店】人気の韓国料理をビアガーデンスタイルで満喫!

「さかえや 高田馬場總本店」から登場するのは、「韓国大衆酒場 ラッキーソウル」とのコラボによるビアガーデンプラン。「韓国大衆酒場 ラッキーソウル」で一番人気のサムギョプサルやコリアンチキンなどの人気メニューを、ビアガーデンスタイルで楽しめます。

国産豚の厚切りバラ肉をぜいたくに使用したサムギョプサルは、余分な脂を落としながらじっくりと焼き上げることで、よりヘルシーに。人気のフルーツフレーバーのチャミスルと一緒に楽しんでみてくださいね。

■さかえや 高田馬場總本店

「韓国大衆酒場 ラッキーソウル」コラボ ガーデンテラスBBQ概要

住所:東京都新宿区高田馬場3-4-16 第二双葉ビル1〜2F

TEL:03-3360-8200

開催期間:〜2025年9月30日(火)

開催時間:17〜23時

定休日:無休

料金:コリアン スタンダード&フリードリンク 4400円、コリアン シーフード プレミアム&フリードリンク 5500円 ※2時間制



Spot.4

【京王百貨店 新宿店】高層ビル群の夜景も楽しめる! 開放感いっぱいの屋上ビアガーデン

2024年に引き続き「京王百貨店 新宿店」の屋上にオープンする「京王スカイビアガーデン」。高層ビル群の夜景が広がる屋上ならではの開放感の中、おいしい料理やドリンクが楽しめます。

「スカイビアガーデンコース(全8品)」※4人前イメージ

コースは、トルティーヤやネギチャーシューなど定番人気メニュー4品が楽しめる「ハッピーアワーコース」をはじめ、用途や予算に応じて3種のメニューをラインナップ。また、フードはアラカルトのみの利用も可能です。飲み放題では、生ビール、カクテル、ハイボール、ソフトドリンクなど、30種以上の豊富なドリンクメニューが楽しめますよ。

■京王百貨店 新宿店「京王スカイビアガーデン」概要

住所:東京都新宿区西新宿1-1-4 京王百貨店 新宿店 屋上

TEL:080-3389-7524(13〜21時)

開催期間:〜2025年10月31日(金)

開催時間:16時30分〜22時(21時30分LO)、土・日曜、祝日 16〜22時(21時30分LO)

定休日:京王百貨店 新宿店に準ずる ※天候により中止の場合あり

料金:ハッピーアワーコース(全4品、飲み放題90分)2970円 ※全日17時30分までのスタートで利用可能、スカイビアガーデンコース(全8品、飲み放題120分)4400円、スペシャルコース(全9品、飲み放題120分)5830円 ※いずれも2名以上で予約可能



Spot.5

【松屋銀座】フォトジェニックなスタイルで提供! 豪快なかたまり肉のBBQ

「松屋銀座」屋上の開放的な空間でBBQが楽しめる「美しくなるビアガーデン」。「松屋銀座」が開店100周年を迎える今年は、豪快な牛のかたまり肉や新鮮な野菜を3段スタンドに盛り付け、特別感あふれるフォトジェニックなスタイルで提供します。

さらに、銀座で採れるハチミツ「銀座はちみつ」を使用したオリジナルカクテルやクラフトビールなど、開店100周年を記念したスペシャルドリンクもご用意。カクテルはノンアルコールも含め6種とバリエーションも豊富なので、お酒があまり得意でない人も一緒に楽しめるのがうれしいですね。

■松屋銀座「美しくなるビアガーデン」概要

住所:東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座 屋上テラス

TEL:050-3623-3937(24時間ガイダンス対応)

開催期間:〜2025年9月30日(火)

開催時間:17〜22時、土曜・祝日 15時〜(最終予約受付20時)、日曜、連休最終日 15時〜21時30分(最終予約受付19時30分)

定休日:松屋銀座に準ずる ※天候により中止の場合あり

料金:スタンダードプラン(2時間制90分飲み放題付き)6600円〜、プレミアム和牛プラン(2時間制90分飲み放題付き)1万1000円〜、ラグジュアリープラン(3時間制150分飲み放題付き)1万8000円〜



Spot.6

【日本橋郄島屋S.C.】屋上庭園で楽しむアメリカンスタイルのプレミアムBBQ

「日本橋郄島屋S.C.」では、重要文化財でもある本館屋上の庭園にて「BBQ BEER GARDEN」を開催。都心でありながら、緑や木々に囲まれた開放的な空間で、お肉とシーフードを組み合わせた、アメリカンスタイルのプレミアムBBQコースが楽しめます。

プレミアムBBQプラン(イメージ)

プランは、2025年新たに登場する、黒毛和牛とラムチョップを本格アメリカングリルのBBQで楽しむぜいたくプランをはじめ、牛・豚・鶏肉にシーフードも付いたボリューム満点の人気No.1プランや、「日本橋郄島屋S.C.」で購入した肉や魚貝類を持ち込めるプラン、家族連れにもうれしいキッズBBQプランなど6種をご用意。フリードリンクは生ビールのほか、スパークリングワインも楽しめる9種のワインビュッフェやカクテル、ソフトドリンクを取り揃えています。

緑豊かな屋上庭園で、家族や友人と楽しい夏の夜を満喫してみて!

■日本橋郄島屋S.C.「BBQ BEER GARDEN」概要

住所:東京都中央区日本橋2-4-1 日本橋郄島屋S.C. 本館屋上

TEL:03-3211-4111(代表)

開催期間:〜2025年11月5日(水)

開催時間:16時〜22時30分、土・日曜、祝日 12時〜 ※7・8月は全日16時〜22時30分

定休日:日本橋郄島屋S.C.に準ずる ※天候により中止の場合あり

料金:アメリカングリル専用プラン 1万2000円(サイト予約限定)、プレミアムBBQプラン 9800円、SURF&TURF BBQプラン 7600円、スタンダードBBQプラン 6500円 ※いずれも2時間飲み放題付き、キッズBBQプラン(ソフトドリンク付き)1800円



Spot.7

【アトレ恵比寿】光と緑に囲まれた絶景テラスのビアガーデン

JR恵比寿駅直結「アトレ恵比寿」西館最上階にあるレストラン「シロノニワ」で開催されるルーフトップビアガーデン。世界を旅するプラントハンター西畠清順氏プロデュースによる “アトレ空中花園”を望む、光と緑に囲まれた絶景のテラスで、「シロノニワ」のバラエティ豊かなメニューを堪能できます。

ヴェネチアに近いイタリア北部の古都、パドヴァで誕生した人気リキュール「アペロール」とコラボレーションし、アペロールをプロセッコ(辛口スパークリングワイン)とソーダで割った、ビタースイートな味わいが特徴の「アペロールスプリッツ」が、飲み放題に。

空と、植物と、おいしいものに身を委ねる“恵比寿の楽園”で、夏のぜいたくな時間を過ごして。

■シロノニワ「ビアガーデン」概要

住所:東京都渋谷区恵比寿南1-6-1 アトレ恵比寿西館8F

TEL:03-6452-3351

開催期間:〜2025年10月31日(金)予定

開催時間:17〜23時(最終予約21時)、土・日曜、祝日 16時〜

定休日:アトレ恵比寿に準ずる

料金:飲み放題付き カジュアルコース 5500円、飲み放題付き スタンダードコース 6500円、飲み放題付きプレミアコース 7500円



Spot.8

【池袋PARCO】ボリューム満点! 人気の韓国グルメが食べ放題

「池袋PARCO」本館屋上にオープンするのは、サムギョプサルやタッカルビ、プルコギなど韓国の定番グルメがBBQスタイルで食べ放題になる「コリアンBBQビアガーデン」。100分〜飲み放題付きで、リーズナブルながら満足感たっぷりの内容です。プラス550円で楽しめる「プレミアム飲み放題」には、マッコリやコリアン酎ハイのほか、チルソンサイダーなど、人気の韓国ドリンクもラインナップしていますよ。

■池袋PARCO「コリアンBBQビアガーデン」概要

住所:東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO本館屋上

TEL:03-5957-0035(問い合せ専用)

開催期間:〜2025年10月19日(日)

開催時間:16時〜22時30分、土・日曜、祝日 12時〜

定休日:池袋PARCOに準ずる ※天候により中止の場合あり

料金:コリアンBBQ食べ飲み放題 100分 4800円、150分 5600円、中学生 3100円、小学生 1800円



Spot.9

【アークヒルズサウスタワー】都心の夜景を一望! ソファー席で楽しむぜいたくBBQ

「アークヒルズサウスタワー」の屋上「ARK HILLS SOUTH TOWER ROOFTOP LOUNGE」にオープンする「BBQビアガーデン」。都心の夜景を一望できる屋上庭園にはソファー席が設置され、ゆったりくつろぎながBBQが楽しめます。

「プレミアムBBQ」

コースは、黒毛和牛のステーキとロブスターのぜいたくな組み合わせを堪能できる「プレミアムBBQ」や、牛・豚・鶏肉とシーフードが楽しめる「SURF&TURF BBQ」などをご用意。すべてのプランに、ソムリエが厳選した白・赤ワイン、ロゼ、スパークリングワインの全14種が飲み放題になるワインビュッフェが付いています。

おしゃれな空間で体験する、ちょっと大人なBBQを楽しんでみて。

■アークヒルズサウスタワー

「ARK HILLS SOUTH TOWER ROOFTOP LOUNGE BBQビアガーデン」概要

住所:東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー屋上スカイパーク

TEL:03-5549-1550(問い合せ専用)

開催期間:〜2025年10月26日(日)

開催時間:15時〜22時30分、土・日曜、祝日 12時〜

定休日:無休 ※天候により中止の場合あり

料金:スタンダードBBQ 8300円(120分)、9600円(180分)、SURF&TURF BBQ 9500円(120分)、1万800円(180分)、プレミアムBBQ(サイト予約限定)1万1000円(120分)、1万2300円(180分) ※全プラン飲み放題付き



Spot.10

【GARDEN HOUSE SHINJUKU】旅する気分で楽しむビアガーデン

「ニュウマン新宿」4階にある鎌倉発のレストラン「GARDEN HOUSE SHINJUKU」では、開放感あふれるテラスで楽しむ「旅するビアガーデン」がオープン。フレッシュハーブやフルーツを使ったナチュラルなメキシカンをベースに、異国の風を感じるエッセンスを加えたタコスやステーキなど、人気メニューが楽しめます。

タコスはビアガーデン期間中、6種を日替わりでラインナップ。本格的な味わいながら、子どもから大人まで楽しめる料理が登場します。

料理に合わせるドリンクも「GARDEN HOUSE」らしいラインナップでバラエティ豊かに提供。メキシカン気分を盛り上げるコロナビールやテキーラカクテル、女性に人気のスパークリングやナチュラルワイン、季節感あるサングリアのほか、子どもも楽しめるソフトドリンクも取り揃えています。

■GARDEN HOUSE SHINJUKU「旅するビアガーデン」概要

住所:東京都新宿区新宿4-1-6 ニュウマン新宿 4F

TEL:03-5925-8871

開催期間:〜2025年9月30日(火)

開催時間:16〜21時(20時LO)、日曜、祝日 16時〜20時30分(19時30分LO)

定休日:ニュウマン新宿に準ずる ※天候により中止の場合あり

料金:2時間飲み放題&タコス食べ放題メキシカン(90分LO)5500円、3時間飲み放題&タコス食べ放題メキシカン(150分LO)7800円、小学生ソフトドリンク飲み放題&タコス食べ放題メキシカン(90分LO)3500円 ※未就学児 無料



Spot.11

【ルミネエスト新宿】都心に現れた “ビーチ” でワンランク上のBBQを!

「ルミネエスト新宿」屋上で開催される「WILDBEACH新宿」は、非日常感溢れるルーフトップテラスにホワイトビーチが広がるBBQビアガーデン。まるでリゾートのような空間で、ワンランク上のプレミアムなBBQが楽しめます。

BBQプランのメインには「Tボーンステーキ」をご用意。T字型の骨を挟んで、脂身と赤身のバランスが絶妙なサーロインと、牛一頭からわずか3%ほどしか取れない希少なヒレ肉を同時に味わえる豪快な一品です。そのほか、トリュフをふんだんに使用した「トリュフ・オンザ・ハモンセラーノ」や、桜チップを使用してナッツやベーコンを燻製した「スモーク5種盛り合わせ」、「ディップピザ」、「ナチョス」など、お肉以外にもバリエーション豊富なメニューがラインナップ。

会場は、ビーチサイドの「ラグジュアリーソファ席」や、特別な記念日のお祝いにもぴったりな一席限定の「アニバーサリーソファ席」、大人数でのパーティーにもフレキシブルなレイアウトで利用可能な「ビアガーデンエリア」など、趣向の異なる全8種の席を完備。デートや女子会はもちろん、仲間とワイワイ過ごすなど、さまざまな楽しみ方ができるのもうれしいですね。

■ルミネエスト新宿「WILDBEACH 新宿」概要

住所:東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 屋上

TEL:070-3884-7290(11〜21時)

開催期間:〜2025年10月31日(金)

開催時間:11〜22時(フード21時LO、ドリンク21時30分LO)

定休日:ルミネエスト新宿に準ずる ※天候により中止の場合あり

料金:プレミアムBBQセット(ソフトドリンク飲み放題付き)8756円〜



Spot.12

【ルミネ新宿】テーマは “お祭りと縁日” 遊び心いっぱいのビアガーデン

「ルミネ新宿」屋上で開催される「旅するビアガーデンHello【東京BBQビアガーデン】」。大幅リニューアルした2025年のテーマは「お祭りと縁日」。 日本のお祭りをイメージした賑やかな空間が新宿の屋上に出現します。

料理は日本のさまざまな都市や郷土料理からインスパイアされたBBQメニューが登場。そのほか、わたあめやラムネ、フルーツ飴、京都のかき氷店「お茶と酒 たすき」監修のかき氷など、日本のお祭りに欠かせない食べ物や飲み物もラインナップします。

ドリンクメニューも、常時5種類以上のビールのほか、160種以上のカクテルやサワーなどバリエーション豊か。日本酒バーは新たに設置される縁側シートでアラカルトでのオーダーも可能です。遊び心いっぱいにライティングされた空間で、2025年の新しい“Hello”を楽しんでください。

■ルミネ新宿

「旅するBBQビアガーデンHELLO【東京BBQビアガーデン】」概要

住所:東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿 ルミネ1 屋上

TEL:03-6304-5533(予約受付)

開催期間:〜2025年10月31日(金)

開催時間:【7月・8月】12時〜22時30分(フード21時LO、ドリンク21時30分LO)、土・日曜、祝日 11〜23時(フード22時LO、ドリンク22時30分LO)【9・10月】16時〜22時30分(フード21時LO、ドリンク21時30分LO)土・日曜、祝日 12時〜22時30分(フード21時LO、ドリンク21時30分LO)

定休日:ルミネ新宿に準ずる ※雨天中止の場合あり

料金:<基本コース>ライトBBQプラン 5940円〜、スタンダードBBQプラン 6490円〜、プレミアムBBQプラン 7040円〜 ※子ども・未就学児の無料プランや割引あり、<セルフBBQコース> 食材持ち込みBBQプラン(飲み放題90分付き)3520円〜、席のみBBQプラン(ドリンクも持ち込み)2420円〜 ※追加の単品販売もあり 550円〜



Spot.13

【玉川郄島屋S・C】二子玉川のクラフトビール・ふたこビールで乾杯!

二子玉川のクラフトビール・ふたこビールが、10周年記念事業として、期間限定のビアテラス「FUTAKO BEER TERRACE」を、「玉川郄島屋S・C」南館7階「PARK&TERRACE OSOTO」にオープン。

10周年記念のジョッキに注がれたクラフトビールや、自家製ジンジャーエール、レモンスカッシュなどのドリンクと、ホットドッグやチリドッグ、夏野菜のピクルス、マカロニチーズなどのフードメニューが、緑いっぱいのテラスで楽しめます。

また、もう一つの目玉は、小野田の「超純氷」を使用し自家製のソースで仕上げたふわふわのかき氷「麦ちゃんのかき氷」。素材にこだわったかき氷と冷たいビールで暑い夏を吹き飛ばして!

■玉川郄島屋S・C「FUTAKO BEER TERRACE」概要

住所:東京都世田谷区玉川3-17-1 玉川郄島屋S・C南館7F「PARK&TERRACE OSOTO」

TEL:03-3709-2222

開催日:〜2025年9月30日(火)予定

開催時間:11〜20時

定休日:火曜



Spot.14

【中野セントラルパーク】キリンビールとコラボ “まちと育てるビアガーデン”

キリンビールと、キリングループ本社が入居する「中野セントラルパーク」がコラボレーションしたビアガーデン「中野セントラルビアパーク」が2025年もオープン。“まちと育てるビアガーデン” がテーマの、緑いっぱいの開放感あふれる屋外ビアガーデンです。

例年提供している「キリン一番搾り生ビール」に加え、「キリンビール 晴れ風」がラインアップ。また、新しいクラフトビールの楽しみ方を提案する「Tap Marché(タップ・マルシェ)」も一部店舗にて展開しています。フードは、ビールに合う期間限定のアラカルトメニューや本格的なBBQのコースメニューなど、それぞれの店舗が個性豊かな一押しメニューを提供。異なる味わいのビールと一緒に、ぜひ楽しんでみてください。

■中野セントラルパーク

「中野セントラルパークビアパーク」概要

住所:東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパーク パークアベニュー

開催期間:〜2025年9月30日(火)

開催時間:17時30分〜21時30分、土・日曜、祝日 12時〜21時30分

参加店舗:GOOD MORNING CAFE、me at park、FLOWS GRILL I BAR



