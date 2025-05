ウイッシュボンは、生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」にて製造・販売している「横濱生キャラメル アソートBOX(10個)」が、世界的な品質審査機関であるモンドセレクション2025において、昨年に続き2年連続で最高金賞(グランドゴールド賞)を受賞。

ウイッシュボンは、生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」にて製造・販売している「横濱生キャラメル アソートBOX(10個)」が、世界的な品質審査機関であるモンドセレクション2025において、昨年に続き2年連続で最高金賞(グランドゴールド賞)を受賞しました。

この賞は、厳正な国際審査のもとで90%以上のスコアを獲得した製品のみに与えられる、非常に栄誉ある賞です。

評価は世界的パティシエ、大学教授などで構成された専門家チームによって行われ、味・香り・食感・パッケージなど多角的な視点から審査されます。

「横濱生キャラメル アソートBOX(10個)」は、昨年の受賞に続き本年も高評価を維持し、総合スコア93.4点を記録しました。

品質の高さと継続的な努力が国際的に評価された形です。

横浜キャラメルラボは今後も素材・製法にこだわった安心・安全で高品質なお菓子作りを通じて、世界中のお客様に感動と信頼をお届けしていきます。

職人が炊き上げる生キャラメル

■モンドセレクションについて

モンドセレクションは、製品の品質を衛生・味覚・包装・原材料などの複数の項目から総合的に評価する歴史ある優秀品質品評機関です。

専門家によって製品が評価され、100点満点のうち90点以上で最高金賞が贈られます。

客観的で公正な判断によって与えられるモンドセレクションの品質賞は、消費者・購入者の指針となる究極の評価になります。

■商品概要

品名 : 横濱生キャラメル アソートBOX(10個)

商品内容 : 10個入り1,350円(税込)

商品概要 : 厳選した北海道産生クリームやハチミツを使用し、

パティシエが銅鍋に付きっきりで2倍濃縮になるまで

じっくりと炊き上げた、

口の中でとろける至福の「濃厚生キャラメル」。

全10種が各1個ずつ入った1番人気のアソートBOX。

商品イメージ

■横浜キャラメルラボ

2019年10月31日に開業した、横浜生まれの生キャラメル専門店です。

ガラス張りの小さな工房で、毎朝パティシエが銅鍋に付きっきりで炊き上げる色とりどりの10種類の『生キャラメル』は口の中でとろける至福の生食感。

生キャラメルの製法を活かしたキャラメル焼菓子、店舗限定のキャラメルスイーツもご好評をいただいています。

■店舗情報

横浜ハンマーヘッド店

〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-14-1 横浜ハンマーヘッド2階

<営業時間 11:00〜20:00(定休日:施設に準ずる)>

横浜高島屋店

〒220-8601 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 横浜高島屋地下1階 フーディーズポート2

<営業時間 10:00〜21:00(定休日:施設に準ずる)>

ラゾーナ川崎プラザ店

〒212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ1階 グラン・フード

<営業時間 10:00〜21:00(定休日:施設に準ずる)>

横浜ハンマーヘッド店

