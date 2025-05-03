¥â¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025Áí¹ç¥¹¥³¥¢93.4ÅÀ¤òµÏ¿¡ª²£ÉÍ¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Ü¡Ö²£ßÀÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë ¥¢¥½¡¼¥ÈBOX(10¸Ä)¡×
¥¦¥¤¥Ã¥·¥å¥Ü¥ó¤Ï¡¢À¸¥¥ã¥é¥á¥ëÀìÌçÅ¹¡Ö²£ÉÍ¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Ü¡×¤Ë¤ÆÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²£ßÀÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë ¥¢¥½¡¼¥ÈBOX(10¸Ä)¡×¤¬¡¢À¤³¦Åª¤ÊÉÊ¼Á¿³ººµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¥â¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¹â¶â¾Þ(¥°¥é¥ó¥É¥´¡¼¥ë¥É¾Þ)¤ò¼õ¾Þ¡£
²£ÉÍ¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Ü¡Ö²£ßÀÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë ¥¢¥½¡¼¥ÈBOX(10¸Ä)¡×
¥¦¥¤¥Ã¥·¥å¥Ü¥ó¤Ï¡¢À¸¥¥ã¥é¥á¥ëÀìÌçÅ¹¡Ö²£ÉÍ¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Ü¡×¤Ë¤ÆÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²£ßÀÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë ¥¢¥½¡¼¥ÈBOX(10¸Ä)¡×¤¬¡¢À¤³¦Åª¤ÊÉÊ¼Á¿³ººµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¥â¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¹â¶â¾Þ(¥°¥é¥ó¥É¥´¡¼¥ë¥É¾Þ)¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢¸·Àµ¤Ê¹ñºÝ¿³ºº¤Î¤â¤È¤Ç90¡ó°Ê¾å¤Î¥¹¥³¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿À½ÉÊ¤Î¤ß¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë±ÉÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£
É¾²Á¤ÏÀ¤³¦Åª¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ÀìÌç²È¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢Ì£¡¦¹á¤ê¡¦¿©´¶¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¿³ºº¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö²£ßÀÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë ¥¢¥½¡¼¥ÈBOX(10¸Ä)¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¼õ¾Þ¤ËÂ³¤ËÜÇ¯¤â¹âÉ¾²Á¤ò°Ý»ý¤·¡¢Áí¹ç¥¹¥³¥¢93.4ÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤È·ÑÂ³Åª¤ÊÅØÎÏ¤¬¹ñºÝÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
²£ÉÍ¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Ü¤Ïº£¸å¤âÁÇºà¡¦À½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¤ª²Û»Òºî¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´¶Æ°¤È¿®Íê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¦¿Í¤¬¿æ¤¾å¤²¤ëÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë
¢£¥â¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥â¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤ò±ÒÀ¸¡¦Ì£³Ð¡¦ÊñÁõ¡¦¸¶ºàÎÁ¤Ê¤É¤ÎÊ£¿ô¤Î¹àÌÜ¤«¤éÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ëÎò»Ë¤¢¤ëÍ¥½¨ÉÊ¼ÁÉÊÉ¾µ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
ÀìÌç²È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ½ÉÊ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢100ÅÀËþÅÀ¤Î¤¦¤Á90ÅÀ°Ê¾å¤ÇºÇ¹â¶â¾Þ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µÒ´ÑÅª¤Ç¸øÀµ¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥â¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÉÊ¼Á¾Þ¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¡¦¹ØÆþ¼Ô¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ëµæ¶Ë¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ²£ßÀÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë ¥¢¥½¡¼¥ÈBOX(10¸Ä)
¾¦ÉÊÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ 10¸ÄÆþ¤ê1,350±ß(ÀÇ¹þ)
¾¦ÉÊ³µÍ×¡¡¡¡¡§ ¸·Áª¤·¤¿ËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬Æ¼Æé¤ËÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤Ç2ÇÜÇ»½Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç
¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¿æ¤¾å¤²¤¿¡¢
¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë»êÊ¡¤Î¡ÖÇ»¸üÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¡£
Á´10¼ï¤¬³Æ1¸Ä¤º¤ÄÆþ¤Ã¤¿1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥½¡¼¥ÈBOX¡£
¾¦ÉÊ¥¤¥á¡¼¥¸
¢£²£ÉÍ¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Ü
2019Ç¯10·î31Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿¡¢²£ÉÍÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ëÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¾®¤µ¤Ê¹©Ë¼¤Ç¡¢ËèÄ«¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬Æ¼Æé¤ËÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤Ç¿æ¤¾å¤²¤ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î10¼ïÎà¤Î¡ØÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë¡Ù¤Ï¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë»êÊ¡¤ÎÀ¸¿©´¶¡£
À¸¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÎÀ½Ë¡¤ò³è¤«¤·¤¿¥¥ã¥é¥á¥ë¾Æ²Û»Ò¡¢Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
²£ÉÍ¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥ÉÅ¹
¢©231-0001¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¿·¹Á2-14-1 ²£ÉÍ¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É2³¬
¡ã±Ä¶È»þ´Ö¡¡11:00¡Á20:00(ÄêµÙÆü¡§»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë)¡ä
²£ÉÍ¹âÅç²°Å¹
¢©220-8601¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬1-6-31 ²£ÉÍ¹âÅç²°ÃÏ²¼1³¬ ¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¥º¥Ý¡¼¥È2
¡ã±Ä¶È»þ´Ö¡¡10:00¡Á21:00(ÄêµÙÆü¡§»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë)¡ä
¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºê¥×¥é¥¶Å¹
¢©212-8576¡¡¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹¬¶èËÙÀîÄ®72-1 ¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºê¥×¥é¥¶1³¬ ¥°¥é¥ó¡¦¥Õ¡¼¥É
¡ã±Ä¶È»þ´Ö¡¡10:00¡Á21:00(ÄêµÙÆü¡§»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë)¡ä
²£ÉÍ¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥ÉÅ¹
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥â¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025Áí¹ç¥¹¥³¥¢93.4ÅÀ¤òµÏ¿¡ª²£ÉÍ¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Ü¡Ö²£ßÀÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë ¥¢¥½¡¼¥ÈBOX(10¸Ä)¡× appeared first on Dtimes.