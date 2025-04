ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、スペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』の10周年を記念し、約1年を通して『ユニバーサル・クールジャパン2025』を開催中!

2025年4月3日(木)、「名探偵コナン」原作者の青山剛昌先生が、大人気開催中の『名探偵コナン・ワールド』を体験しました☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ユニバーサル・クールジャパン2025 『名探偵コナン・ワールド』

青山剛昌先生は、完全オリジナル・ストーリーで展開する2つのアトラクションを、大人気の登場人物であるコナンや小五郎、安室らと協力しながら大興奮の様子で楽しまれました。

最初に体験されたのは、“美食×ミステリー”を存分に味わえる推理ライブ・レストラン『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』

極上のフレンチを楽しみながら犯人が誰なのかを推理する体験や、“超リアル”な小五郎や安室、そして蘭たちと実際に会話し、心を通わせた青山剛昌先生。

「今回も料理がおいしかった!蘭ちゃんが可愛いし、小五郎もとても良い!」と笑顔を見せながらお話されました。

また、安室や蘭が繰り広げる圧巻のアクションを目の前で体感した瞬間は、驚きに満ちた表情を見せられ、「アクションもTVアニメのシーンそのもの!」と興奮気味に感想を語られました。

続いて、2025年4月18日(金)に公開を控えた劇場版最新作「名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)」と連動する、究極のリアル脱出ゲーム『名探偵コナ

ン・ザ・エスケープ〜残像の序幕(プロローグ)〜』を体験。

原作同様、自分の足と頭脳を使って手がかりを探し、探偵バッジを駆使して真犯人を追い詰めながら、全ての謎を解き明かす一歩手前で制限時間に。

青山剛昌先生は「難しかったけど、やっぱり謎解きが楽しかった!」と大興奮!

また、「エンディングのショーもとても良かった。英理さんも素敵だし、とくに小五郎が本当に格好良かった。物語にも感動しました。」と大満足の様子でお話しされました。

『名探偵コナン・ワールド』の他にも『名探偵コナン4-Dライブ・ショー〜星空の宝石(ジュエル)〜』を体験され、リアルなコナンの世界を満喫された青山剛昌先生。

「1日中、本当に楽しかった!是非、私の書いたサインも探してみてください。」と、それぞれのコナンの世界を大満足された様子で感想を語られました。

今回、青山剛昌先生はサプライズとして、『名探偵コナン・ザ・エスケープ』と

『ロンバーズ・ランディング前テラス』に、多くのファンに見守られながら直筆のサインと「コナン」、「上原由衣」、「諸伏高明」を描かれました。

それぞれの画には、「コナン」からのメッセージとして“風”、“林”の文字が残されています。

ぜひチェックしてみてくださいね!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ユニバーサル・クールジャパン2025 『名探偵コナン・ワールド』は、2025年6月30日まで開催中です。

