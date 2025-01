この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

あべのハルカス(大阪市阿倍野区)の展望台「ハルカス300」で現在、プロジェクションマッピングショーイベント「NAKED CITY LIGHT FANTASIA 2024 -Go Around OSAKA-」が開かれている。



クリエイティブカンパニー「ネイキッド」が2015年に開発し、ハルカス300からスタートした「NAKED CITY LIGHT FANTASIA」は、リアルな夜景と光のアートが融合したプロジェクションマッピングショーイベント。今年のテーマは、大阪をぐるっと回るを意味する「Go Around OSAKA」。北の方角の窓面には大阪城天守閣が、また南の方角の窓面には世界遺産・仁徳天皇陵古墳(大山古墳)がプロジェクションマッピングで出現する。58階ツインタワーでは、演出企画・構成に⼤阪芸術⼤学アートサイエンス学科の学生も参加したプロジェクションマッピング&インタラクティブアートを展開する。



上映時間は18時~22時(2月11日からは18時30分~)。入場料金は大人(18歳以上)=2,000円ほか。3月31日まで。