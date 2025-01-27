ÆüËÜÂåÉ½FW¸Å¶¶µü¸è¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥ì¥ó¥Ì¤Ë2Ç¯È¾·ÀÌó¤Ç´°Á´°ÜÀÒ¡ª¥¯¥é¥Ö½êÂ°ÆüËÜ¿Í¤Ï°ðËÜ°ÊÍèÆó¿ÍÌÜ

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Fer de lance du Celtic, Kyogo Furuhashi rejoint le Stade Rennais jusqu¡Çen 2027 ✍️
L¡Çattaquant international japonais est le troisième renfort du mercato hivernal du Stade Rennais F.C.
— Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 27, 2025
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