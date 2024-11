セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年11月29日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『モアナと伝説の海2』 マスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『モアナと伝説の海2』 マスコット

登場時期:2024年11月29日より順次

種類:4種類(モアナ、プア、ヘイヘイ、コトゥ)

サイズ:全長約5×4×10cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

“海に選ばれた”少女「モアナ」を主人公にしたディズニー映画『モアナと伝説の海』

『モアナと伝説の海』の続編となる『モアナと伝説の海2』が2024年12月6日より公開されます!

公開に合わせ、セガから『モアナと伝説の海2』のプライズが続々登場。

今回は「モアナ」や「プア」「ヘイヘイ」を含む、全4種類のマスコットを紹介していきます☆

モアナ

『モアナと伝説の海2』のヒロイン「モアナ」

「モアナ」が着用している衣装の細かい模様もしっかり再現されています。

ウェーブがかった髪や、ぱっちりとした目もポイントです。

プア

「モアナ」の忠実なペット「プア」のマスコット。

おすわりをしているかわいい姿に癒やされます。

特徴的な体の模様やピンと立った大きな耳もかわいい☆

ヘイヘイ

「モアナ」がかわいがっているニワトリ「ヘイヘイ」のマスコット。

鮮やかな体の毛やトサカ、曲線を描くように伸びた羽も印象的。

チャームポイントでもあるくりっとした大きな目にも注目です。

コトゥ

『モアナと伝説の海2』に登場するキャラクターをプライズ化!

特徴的な表情や、細かな模様も丁寧にデザインされています。

単体ではもちろん、全種類集めて飾りたくなるマスコットです。

『モアナと伝説の海2』に登場するキャラクターたちをデザインした手の平サイズのマスコット。

セガプライズの『モアナと伝説の海2』 マスコットは、2024年11月29日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

