YouTubeの有料サブスクリプションサービスであるYouTube Premiumでは、オフライン環境での動画の再生やバックグラウンド再生ができるようになるほか、動画再生の際に広告が表示されないことが特徴です。しかし、一部のユーザーから「YouTube Premiumに加入しているにもかかわらず広告が表示される」との苦情が挙がっています。YouTube Premium users are seeing ads; they shouldn't be

I have premium, still getting ads?

I have premium, still getting ads?

Did I miss an update or why am I getting adds on premium?

byu/Andireas_Germany inyoutube

Paying to see ADs. Great!

Paying to see ADs. Great!

https://9to5google.com/2024/11/13/youtube-premium-ads-statement/Some YouTube Premium subscribers complain of seeing adshttps://www.androidheadlines.com/2024/11/some-youtube-premium-subscribers-complain-of-seeing-ads.htmlPaying For YouTube Premium But Still Seeing Ads: Here's What YouTube Support Team Has To Say - The Tech Outlookhttps://www.thetechoutlook.com/news/apps/paying-for-youtube-premium-but-still-seeing-ads-heres-what-youtube-support-team-has-to-say/海外掲示板サイトのRedditでは、あるユーザーが「YouTube Premiumに加入しているにもかかわらず、動画を再生すると広告が表示された」と報告しています。また、ドイツ在住の別のユーザーも同様の報告を行っています。なお、ドイツでは一部の広告を表示する廉価プランの「YouTube Premium Lite」のテストを実施していますが、このユーザーがどのプランに加入しているかについては明らかにされていません。さらに、広告が表示されたYouTube PremiumユーザーがYouTubeサポートチームに連絡を取ると、「特定のパートナーシップや期間限定のオファーに対して、プロモーション広告が表示されることがあります。これは、あなたの居住地や視聴履歴、特定のマーケティングキャンペーンなど、さまざまな理由によるものである可能性があります。サポートチームとしましては、ユーザーの皆さまにご迷惑をお掛けしたことをおわびいたします」との返答が得られたことを報告しました。これに対して一部のユーザーは「『広告なし』の有料サービスを提供しておきながら、後からターゲット広告を掲出するのは、虚偽広告にあたると考えられます」と厳しく批判しています。なお、海外メディアの9to5GoogleがGoogleにコメントを求めたところ、Googleは「追加情報がなければ今回のケースで何が起こっているのかを正確に判断することができません。YouTube Premiumの登録者は本来、プレロール広告やミッドロール広告が表示されないはずです。もしもこのような広告が表示された場合は、サポートに連絡してください」と伝えました。