ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00〜16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。11月10日(日)の放送のテーマは「キズナを歌に!『友だち』ソングTOP10」。どんな楽曲がランクインしたのでしょうか!?

「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」は、毎回週替わりでテーマを設けてリクエストを募集し、リクエストを集計した「番組オリジナルTOP10チャート」をカウントダウン形式で発表していく音楽番組です。番組には毎回「ハピクロTOP10 音楽コメンテーター」が登場。楽曲の解説やチャートの総評などを、専門家の視点でコメントしていただきます。

パーソナリティをつとめるももいろクローバーZ



今回のハピクロは「キズナを歌に!『友だち』ソング」をテーマにカウントダウン形式で楽曲を紹介しました。・1位:Kiroro「Best Friend」・2位:レベッカ「フレンズ」・3位:ももいろクローバーZ「Friends Friends Friends」・4位:西野カナ「Best Friend」・5位:ベン・E・キング「Stand By Me」・6位:ダイアモンド☆ユカイ「君はともだち」・7位:キャロル・キング「君の友だち(You've Got a Friend)」・8位:PERSONZ「Dear Friends」・9位:175R「空に唄えば」・10位:ZARD「マイ フレンド」今回の「キズナを歌に!『友だち』ソングTOP10」は、ベン・E・キング「Stand By Me」や、キャロル・キング「君の友だち(You've Got a Friend)」など、洋楽曲もランクインする中、2001年リリースのkiroro「Best Friend」が断トツの票数を集め、堂々の1位という結果になりました。ランクインした曲の多くに共通してるのは、「ありがとう」や「君がいたから頑張れる!」といった感謝や安心感を表現する言葉やフレーズが歌詞に多く登場することです。 2021年にインターネット検索会社が調査した、「Z世代に聞いた『あなたにとって友達とは?』」のアンケートで多かった答えは、「いつでも相談にのってくれる存在」「一緒にいて安心できる人」でした。「友達」の定義は、SNSなどで友達を作る場所が広がった令和の時代でも変わらないようです。しばらく連絡を取ってなかった友人に会ってみたくなる、尊い愛を感じる曲がそろうTOP10となりました。次回11月17日(日)の放送テーマは「タイトルの後ろに注目! サブタイトル付きソングTOP10」です。<番組概要>番組名:ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10放送日時:毎週日曜 16:00〜16:55パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹