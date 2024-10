アニプレックスが展開するスマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド(Disney Twisted-Wonderland)』にて、新規ハロウィーンイベントを開催中!

ストーリーとミッションを楽しめる期間限定イベント「Lost in the book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 〜始まりのハロウィーン〜」が実施されています☆

『ディズニー ツイステッドワンダーランド(Disney Twisted-Wonderland)』Lost in the book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 〜始まりのハロウィーン〜

開催期間:2024年10月1日17:00〜11月11日14:59

スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド(Disney Twisted-Wonderland)』にて「Lost in the book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 〜始まりのハロウィーン〜」を開催中。

ストーリーが1〜5章の5部構成になった、ストーリーとミッションを楽しめる期間限定イベントです。

ストーリーを読み進めるごとに、限定衣装[ナイトメアースーツ]のカードが獲得できます。

1章ではR マレウス[ナイトメア―スーツ]

2章ではR エペル[ナイトメアースーツ]

3章ではR アズール[ナイトメアースーツ]

4章ではR ヴィル[ナイトメアースーツ]

5章ではSR イデア[ナイトメアースーツ]の限定衣装カードを獲得できます。

※上記の限定衣装カードのグルーヴィー化は「ジャック・オ・ランタンショップ」で交換できる「ナイトメア―スーツ」を使用します

※ナイトメア―スーツ以外では、グルーヴィー化できません

「Lost in the book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 〜始まりのハロウィーン〜」あらすじ

古本市で見つけた1冊の本。開くと突然光が溢れ出し……

目を開けると、『ハロウィン・タウン』に迷い込んでいた―――!?

不気味な町、奇妙な住人、そして謎の青年・スカリーと恐怖の王「ジャック・スケリントン」との出会い。

彼らと共に恐ろしいハロウィンを作り上げよう。

ハロウィンスタンプミッション

開催期間:2024年

・第1弾:10月1日17:00〜10月8日14:59

・第2弾:10月8日16:00〜10月15日14:59

・第3弾:10月15日16:00〜10月21日14:59

・第4弾:10月21日16:00〜10月28日14:59

・第5弾:10月28日16:00〜11月11日14:59

第1弾〜第5弾まで、全5回のスタンプミッションを開催。

各スタンプミッションごとに開催期間が異なり、期間終了後次のスタンプミッションに切り替わります。

ハロウィンミッション

イベント限定ストーリーの各章を解放するとハロウィーン ミッションに挑戦可能。

ハロウィーン ミッションをクリアすると、魔法石などの報酬が獲得できます。

期間限定家具も登場

作成可能条件:ルームランク8 + イベントストーリークリア

限定材料:

・木(ハロウィン・タウン)

・石(ハロウィン・タウン)

・鉱石(ハロウィン・タウン)

・金属(ハロウィン・タウン)

・粘土(ハロウィン・タウン)

・布(ハロウィン・タウン)

・魔法の塗料(ハロウィン・タウン)

ゲストルームに設置可能なイベント限定家具が登場。

作成可能条件を達成すると、期間限定で作成できるようになります。

また、収集バトルに期間限定でイベントポイントが登場。

イベントポイントでは、期間限定家具の作成に必要な限定材料を獲得できます。

※イベントポイントは、10月1日17:00~11月11日14:59の期間限定で登場します。期間終了後は、限定材料を獲得できません

開花の蜜XLを追加

開花の蜜Lよりも多くのカードEXPが獲得できるカードLv強化アイテム、「開花の蜜XL」を追加。

開花の蜜XLの追加を記念して、魔法石(期間限定)ショップで開花の蜜XLを1個無料で交換できます。

※魔法石(期間限定)ショップの販売期間はショップを確認ください

※開花の蜜XLは授業(通常・日替わり・特別)ではドロップしません

Lost in the Book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 期間限定ピックアップ召喚

3種類の期間限定ピックアップ召喚を開催。

各期間限定ピックアップ召喚で、提供されるカード内容は同じものですが、それぞれピックアップ対象のカードが異なります。

Lost in the Book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 期間限定ピックアップ召喚 レオナ&リドル

開催期間1):2024年10月1日17:00〜10月15日14:59まで

開催期間2):2024年11月11日16:00〜11月22日14:59まで

10月15日まで開催されている、期間限定ピックアップ召喚 レオナ&リドル。

ピックアップ対象となるのは、SSR レオナ[ナイトメアースーツ]と

SR リドル[ナイトメアースーツ]です。

Lost in the book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 期間限定ピックアップ召喚 ジャミル&ジェイド

開催期間1):10月15日16:00〜10月28日14:59まで

開催期間2):11月11日16:00〜11月22日14:59まで

10月15日からは、期間限定ピックアップ召喚 ジャミル&ジェイドを開催。

ピックアップ対象は、SSR ジャミル[ナイトメアースーツ]と

SR ジェイド[ナイトメアースーツ]です。

Lost in the book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 期間限定ピックアップ召喚 セベク&トレイ

開催期間1):10月28日16:00〜11月11日14:59まで

開催期間2):11月11日16:00〜11月22日14:59まで

10月28日からは期間限定ピックアップ召喚 セベク&トレイを開催。

ピックアップ対象は、SSR セベク[ナイトメアースーツ]と

SR トレイ[ナイトメアースーツ]です。

さらに、召喚に登場するSSR レオナ[ナイトメアースーツ]、SSR ジャミル[ナイトメアースーツ]、SSR セベク[ナイトメアースーツ]は、ホーム画面の衣装アレンジができる限定衣装になります。

「Lost in the book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 〜始まりのハロウィーン〜」注意事項

・イベントの仕様、日程は事前告知の上、変更する場合があります。

・本イベントは、再度開催する場合があります。

・本イベントで登場する限定衣装のカードは、召喚やショップ等で、再度提供する場合があります。

・今回登場した期間限定カードは、通常召喚には登場しません。

ストーリーとミッションを楽しめる、新規ハロウィーンイベント。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』にて2024年11月11日まで開催されている「Lost in the book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 〜始まりのハロウィーン〜」の紹介でした☆

©Disney. Published by Aniplex

