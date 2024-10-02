限定衣装ナイトメアースーツがゲットできるハロウィーンイベント！スマホゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』
アニプレックスが展開するスマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド（Disney Twisted-Wonderland）』にて、新規ハロウィーンイベントを開催中！
ストーリーとミッションを楽しめる期間限定イベント「Lost in the book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 〜始まりのハロウィーン〜」が実施されています☆
『ディズニー ツイステッドワンダーランド（Disney Twisted-Wonderland）』Lost in the book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 〜始まりのハロウィーン〜
開催期間：2024年10月1日17：00〜11月11日14：59
スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド（Disney Twisted-Wonderland）』にて「Lost in the book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 〜始まりのハロウィーン〜」を開催中。
ストーリーが1〜5章の5部構成になった、ストーリーとミッションを楽しめる期間限定イベントです。
ストーリーを読み進めるごとに、限定衣装[ナイトメアースーツ]のカードが獲得できます。
1章ではR マレウス[ナイトメア―スーツ]
2章ではR エペル[ナイトメアースーツ]
3章ではR アズール[ナイトメアースーツ]
4章ではR ヴィル[ナイトメアースーツ]
5章ではSR イデア[ナイトメアースーツ]の限定衣装カードを獲得できます。
※上記の限定衣装カードのグルーヴィー化は「ジャック・オ・ランタンショップ」で交換できる「ナイトメア―スーツ」を使用します
※ナイトメア―スーツ以外では、グルーヴィー化できません
「Lost in the book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 〜始まりのハロウィーン〜」あらすじ
古本市で見つけた1冊の本。開くと突然光が溢れ出し……
目を開けると、『ハロウィン・タウン』に迷い込んでいた―――！？
不気味な町、奇妙な住人、そして謎の青年・スカリーと恐怖の王「ジャック・スケリントン」との出会い。
彼らと共に恐ろしいハロウィンを作り上げよう。
ハロウィンスタンプミッション
開催期間：2024年
・第1弾：10月1日17:00〜10月8日14:59
・第2弾：10月8日16:00〜10月15日14:59
・第3弾：10月15日16:00〜10月21日14:59
・第4弾：10月21日16:00〜10月28日14:59
・第5弾：10月28日16:00〜11月11日14:59
第1弾〜第5弾まで、全5回のスタンプミッションを開催。
各スタンプミッションごとに開催期間が異なり、期間終了後次のスタンプミッションに切り替わります。
ハロウィンミッション
イベント限定ストーリーの各章を解放するとハロウィーン ミッションに挑戦可能。
ハロウィーン ミッションをクリアすると、魔法石などの報酬が獲得できます。
期間限定家具も登場
作成可能条件：ルームランク8 ＋ イベントストーリークリア
限定材料：
・木(ハロウィン・タウン)
・石(ハロウィン・タウン)
・鉱石(ハロウィン・タウン)
・金属(ハロウィン・タウン)
・粘土(ハロウィン・タウン)
・布(ハロウィン・タウン)
・魔法の塗料(ハロウィン・タウン)
ゲストルームに設置可能なイベント限定家具が登場。
作成可能条件を達成すると、期間限定で作成できるようになります。
また、収集バトルに期間限定でイベントポイントが登場。
イベントポイントでは、期間限定家具の作成に必要な限定材料を獲得できます。
※イベントポイントは、10月1日17:00~11月11日14:59の期間限定で登場します。期間終了後は、限定材料を獲得できません
開花の蜜XLを追加
開花の蜜Lよりも多くのカードEXPが獲得できるカードLv強化アイテム、「開花の蜜XL」を追加。
開花の蜜XLの追加を記念して、魔法石(期間限定)ショップで開花の蜜XLを1個無料で交換できます。
※魔法石(期間限定)ショップの販売期間はショップを確認ください
※開花の蜜XLは授業(通常・日替わり・特別)ではドロップしません
Lost in the Book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 期間限定ピックアップ召喚
3種類の期間限定ピックアップ召喚を開催。
各期間限定ピックアップ召喚で、提供されるカード内容は同じものですが、それぞれピックアップ対象のカードが異なります。
Lost in the Book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 期間限定ピックアップ召喚 レオナ＆リドル
開催期間1）：2024年10月1日17:00〜10月15日14:59まで
開催期間2）：2024年11月11日16:00〜11月22日14:59まで
10月15日まで開催されている、期間限定ピックアップ召喚 レオナ＆リドル。
ピックアップ対象となるのは、SSR レオナ[ナイトメアースーツ]と
SR リドル[ナイトメアースーツ]です。
Lost in the book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 期間限定ピックアップ召喚 ジャミル＆ジェイド
開催期間1）：10月15日16:00〜10月28日14:59まで
開催期間2）：11月11日16:00〜11月22日14:59まで
10月15日からは、期間限定ピックアップ召喚 ジャミル＆ジェイドを開催。
ピックアップ対象は、SSR ジャミル[ナイトメアースーツ]と
SR ジェイド[ナイトメアースーツ]です。
Lost in the book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 期間限定ピックアップ召喚 セベク＆トレイ
開催期間1）：10月28日16:00〜11月11日14:59まで
開催期間2）：11月11日16:00〜11月22日14:59まで
10月28日からは期間限定ピックアップ召喚 セベク＆トレイを開催。
ピックアップ対象は、SSR セベク[ナイトメアースーツ]と
SR トレイ[ナイトメアースーツ]です。
さらに、召喚に登場するSSR レオナ[ナイトメアースーツ]、SSR ジャミル[ナイトメアースーツ]、SSR セベク[ナイトメアースーツ]は、ホーム画面の衣装アレンジができる限定衣装になります。
「Lost in the book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 〜始まりのハロウィーン〜」注意事項
・イベントの仕様、日程は事前告知の上、変更する場合があります。
・本イベントは、再度開催する場合があります。
・本イベントで登場する限定衣装のカードは、召喚やショップ等で、再度提供する場合があります。
・今回登場した期間限定カードは、通常召喚には登場しません。
ストーリーとミッションを楽しめる、新規ハロウィーンイベント。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』にて2024年11月11日まで開催されている「Lost in the book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 〜始まりのハロウィーン〜」の紹介でした☆
©Disney. Published by Aniplex
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post 限定衣装ナイトメアースーツがゲットできるハロウィーンイベント！スマホゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 appeared first on Dtimes.