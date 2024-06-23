Ž¢¥Ù¥È¤Á¤ã¤óŽ¤¥É¥¯¤Á¤ã¤óŽ£¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊ¬Î¥¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡ÄÂç¼ê½Ñ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Î½Å¤¤³ëÆ£
¢£¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÇÀÂ¼¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÀÈá·à
¥Ù¥È¤Á¤ã¤ó¤È¥É¥¯¤Á¤ã¤ó¤Ï²¼È¾¿È¤¬·ë¹ç¤·¤¿ÁÐ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£1981Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ56Ç¯¡Ë2·î25Æü¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÃæÉô¤ÎÉÏ¤·¤¤ÇÀÂ¼¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï54Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ29Ç¯¡Ë¡¢ÂÐÊ©ÆÈÎ©ÀïÁè¤Ë¾¡Íø¤·¡¢19À¤µª¤«¤é¤Î¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤«¤éÃ¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÎäÀï¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥½Ï¢¤äÃæ¹ñ¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥àÌ±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¡×¡ÊËÌ¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¶¦ÏÂ¹ñ¡×¡ÊÆî¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¤ËÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¡¢ÊÆ·³¤¬65Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ40Ç¯¡Ë¤ËËÌÇú¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¡×¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆ·³¤ÏËÌ¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÉôÂâ¤¬±£¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ò½üµî¤·¡¢¿©ÎÁ¤È¤Ê¤ëÇÀºîÊª¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¡¢¶õ¤«¤é¸ÏÍÕºÞ¤ò»¶ÉÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥È¤Á¤ã¤ó¤È¥É¥¯¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇÀÂ¼¤â¤½¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Ï75Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ50Ç¯¡Ë¤Î¥µ¥¤¥´¥ó´ÙÍî¤Ç½ª·ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÏÍÕºÞ¤¬»¶ÉÛ¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥Ù¥È¤Á¤ã¤ó¡¢¥É¥¯¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀèÅ·À¤Î·çÂ»¤ä´ñ·Á¤òÊú¤¨¤¿»Ò¶¡¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö2¿Í¤ò½õ¤±¤Æ¡×¤È¤¤¤¦À¤ÏÀ¤ËÆ°¤«¤µ¤ì¤ë
¡Ö·»¤Î¥Ù¥È¤Á¤ã¤ó¤¬Ç¾±ê¤Ë¤è¤ë´íÆÆ¾õÂÖ¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥àÀÖ½½»ú¼Ò¤¬µß±ç¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡£86Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ61Ç¯¡Ë5·î¡¢ÆüÀÖ¤Ï¤³¤ÎÊóÆ»¤ÇÌ¿¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥È¤Á¤ã¤ó¤È¥É¥¯¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¡¢2¿Í¤Îµß±ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¿µ½ÅÏÀ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¸ÏÍÕºÞ¤È·ë¹çÁÐÀ¸»ù¤ÎÈ¯À¸¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤Ï¸ø¼°¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¡¢¤³¤Îµß±ç³èÆ°¤¬È¿ÊÆ±¿Æ°¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯¼£Åª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢ÀÖ½½»ú¤È¤·¤Æ¤ÎÃæÎ©À¤â´í¤¦¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤âÆ±¤¸¹Í¤¨¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö»þ5ºÐ¤Î¥Ù¥È¤Á¤ã¤ó¤È¥É¥¯¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤¿¤¤¤±¤Ê»Ñ¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢2¿Í¤Îµß±ç¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤ÏÀ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢ÆüÀÖ¤âÆ°¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÏ¢Íí°÷¤È¤·¤Æ°å»Õ3¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë½ÐÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¯¤ì¤°¤ì¤â2¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡£½ÐÈ¯Á°¡¢¾å»Ê¤«¤é¤Ï¤½¤¦¸·Ì¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²þÂ¤¤·¤¿ÆÃÊÌµ¡¤ÇÆüËÜ¤ËÏ¢¤ìµ¢¤ë
¥Ù¥È¤Á¤ã¤ó¤È¥É¥¯¤Á¤ã¤ó¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¤Î¥Ä¡¼¥º¡¼ÉÂ±¡¤Ï¡¢°åÎÅÀßÈ÷¤¬ÀÈ¼å¤Ç¥Ù¥È¤Á¤ã¤ó¤Î¹âÇ®¤Î¸¶°ø¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½½Ê¬¤Ê°åÌô¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥É¥¯¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â´¶À÷¤¬¹¤¬¤ê¡¢2¿Í¤È¤âÌ¿¤òÍî¤È¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÂ±¡¤Î¼þÊÕ¤òÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ù¥È¤Á¤ã¤ó¤È¥É¥¯¤Á¤ã¤ó¤òµß¤¨¡×¤ÈµÁ±ç¶â¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃæÁ¾º¬¹¯¹°¼óÁê¤¬»Ù±ç¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤â2¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¤¿¤ÁÆüÀÖ¤¬2¿Í¤òÆüËÜ¤ËÏ¢¤ìµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Î2¿Í¤òÆüËÜ¤Ë°ÜÁ÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂàÌò´Ö¤â¤Ê¤¤Æü¹Òµ¡¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¡¢°åÎÅÍÑ¤Ë²þÂ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥È¤Á¤ã¤ó¤È¥É¥¯¤Á¤ã¤ó¡¢ÆüÀÖ¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î°å»Õ¡¢´Ç¸îÉØ¡¢»ä¤â¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀÆÃÊÌµ¡¤Ï¡¢86Ç¯6·î19Æü¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÁÐ»Ò¤Î·»Äï¤Ï¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¡¢¤¿¤À¤Á¤ËÆüÀÖ°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ê¬Î¥¼ê½Ñ¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤Ï80¡Á90¡ó
ÆüÀÖ¤Î°å»Õ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Æâ²ÊÅª¤Ê¼£ÎÅ¤ò»Ü¤·¤Æ¥Ù¥È¤Á¤ã¤ó¤Î²óÉü¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¡´ï¤Î¿ô¤ä°ÌÃÖ¡¢·ë¹ç¤Î¾õÂÖ¡¢·ì±Õ¤ÎÎ®¤ì¡¢¿À·Ð¤Î»ÙÇÛ¾õ¶·¤Ê¤É¡¢²òË¶³ØÅª¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥È¤Á¤ã¤ó¤Ï¸å°ä¾É¤Î±Æ¶Á¤ÇÃÎÇ½¤Î²óÉü¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¯¤Á¤ã¤ó¤Ï´°Á´¤Ë²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤Ê¤Ä¤Ã¤³¤¤À³Ê¤ÇÆüÀÖ´Ø·¸¼Ô¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3¥«·î¤¬²á¤®¤¿º¢¤Ë¤Ï2¿Í¤ÎÍÆÂÎ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´íµ¡¤òÃ¦¤·¤¿¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÂ¦¤Ï2¿Í¤ÎÊ¬Î¥¼ê½Ñ¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ·ë¹çÁÐÀ¸»ù¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤Î¤Ï¡¢Åö¿Í¤¿¤Á¡¢²ð¸î¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Êº¤Æñ¤ÈÉéÃ´¤¬È¼¤¦¡£¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°åÎÅ¿å½à¤Î¹â¤¤ÆüËÜ¤ÇÊ¬Î¥¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¯¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊª¿´¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÅÅÙ¤Î°Õ¼±¾ã³²¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¤¥Ù¥È¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¦¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÀÖ¤Ç¸¡ºº¥Ç¡¼¥¿¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¡¢³°²Ê¡¢À°·Á³°²Ê¡¢·ÁÀ®³°²Ê¤Î¸«Î©¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊ¬Î¥¼ê½Ñ¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤Ï80¡Á90¡ó¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æâ²Ê¤Ï¡ÖÊ¬Î¥¤·¤¿¸å¤Î´¶À÷¾É¥ê¥¹¥¯¤ÎÁýÂç¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆùÂÎÅª¤Ê±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢È¿ÂÐ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£
¢£2¿Í¤Î¾Íè¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¼ê½Ñ¤Ë³ëÆ£
·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹Î©¾ì¤ÎÆüÀÖ¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î°åÎÅÎÑÍýÅª¤ÊÌäÂê¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò2¿Í¶¦ÄÌ¤ÎÂ¡´ï¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ð½à¤Ç¤â¤Ã¤ÆÇÛÊ¬¤¹¤ë¤Î¤«¡Ó¡Ò¤Ò¤È¤ê¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÌ¿¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡Ó¡Ò´µ¼Ô¤Ï¼«¹ñ¤Î°åÎÅ¿å½à¤ÇºÇÁ±¤Î¼£ÎÅ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤¬¸¶Â§¤À¡Ó
¤Û¤«¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÀÅÀ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÒÀÚ¤êÎ¥¤¹¤Î¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¡Ó¤È¤¤¤¦¾ð½ïÅª¤ÊÀ¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¡£¡ÒÊä´°¤·¤¢¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Ê¤¬¤é¤¨¤Æ¤¤¿2¿Í¤Î¾Íè¤ÏÅ·Ì¿¤ËÇ¤¤»¤ë¤Ù¤¤À¡Ó¤È¤¤¤¦¼ô¶µÅª¤Ê¹Í¤¨¡£¡Ò¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÀ¤ÏÀ¤Î°µÎÏ¤ä·ÐºÑÅª¡¦¿ÍÅªÉéÃ´¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ó¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥Åª¤Ê»ö¾ð¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÆüËÜ¤È¥Ù¥È¥Ê¥àÎ¾¹ñ¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÀÖ¤¬²¼¤·¤¿È½ÃÇ¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¤ÎÀ¸Ì¿¤òµß¤¦¤È¤¤¤¦¶ÛµÞ°ÜÁ÷¤ÎËÜÍè¤Î»ÈÌ¿¤ÏÃ£À®¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÎÊ¬Î¥¼ê½Ñ¤Ï¸«Á÷¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï87Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ62Ç¯¡Ë10·î²¼½Ü¡¢¤ª¤è¤½130Æü¤Ö¤ê¤ËÊì¹ñ¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢·»¥Ù¥È¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÆÂÎ¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃëÌëÌµ°Õ¼±¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼¡Âè¤ËÄï¥É¥¯¤Á¤ã¤ó¤Ë¿ê¼å¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ1Ç¯È¾¤¬²á¤®¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤È¤â¤Ë¾õÂÖ¤¬°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£88Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ63Ç¯¡Ë¤Î²Æ¤Ë»ê¤ê¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÂ¦¤Ï¤Ä¤¤¤ËÊ¬Î¥¼ê½Ñ¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤â¤·¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤¿¤á¤é¤¦°å»Õ¤¿¤Á
ÆüÀÖ¤Ï¥Ù¥È¤Á¤ã¤ó¤È¥É¥¯¤Á¤ã¤ó¤òµ¢¹ñ¤µ¤»¤¿»þ¡¢°ú¤Â³¤ºÇÁ±¤Î¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤ò¥Ù¥È¥Ê¥à¤ËÁ÷¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤èÊ¬Î¥¼ê½Ñ¤È¤¤¤¦¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¡¢»ä¤Ï¤½¤Î»Ù±ç¤òÃ´Åö¤¹¤ëÆüËÜÂ¦¤Î°å»Õ¤ò¤½¤í¤¨¤ëÃ´Åö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿ÀìÌç°å¤òË¬¤Í¤Æ¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤Ê¤é¤³¤¦¤¹¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤È°Õ¸«¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤â°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æâ¿´¤Ï¡Ö¤â¤·¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹ø¤¬°ú¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·ë¶É¡¢ÆüÀÖ¤Î°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢ÄêÇ¯´Ö¶á¤ÎËã¿ì°å¤ÎÀèÀ¸¤È·ì±Õ¤ÎÀìÌç²È¡¢¿Í¹©Æ©ÀÏ¤Îµ»½Ñ¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë»ä¤Î·×4¿Í¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÎäË¼¤â¤Ê¤¤¼ê½Ñ¼¼¤Ë¤è¤ê¤¹¤°¤ê¤Î°å»ÕÃÄ
1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÊÆ¥½¤ÎÀã²ò¤±¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎäÀï¹½Â¤¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¦»º·÷¤Ø¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÀÖ¤ÎËã¿ìµ¡´ï¤ò¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤«¤éÄ´Ã£¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥È¤Á¤ã¤ó¤È¥É¥¯¤Á¤ã¤ó¤¬Ê¬Î¥¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¤Î¥Ä¡¼¥º¡¼ÉÂ±¡¤Î¼ê½Ñ¼¼¤Ï¡¢ÎäË¼¤â¤Ê¤¯ÀðÉ÷µ¡¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Î¤¿¤À¤ÎÉô²°¤Ç¤·¤¿¡£»ÜÀß¤äÀßÈ÷¤ÏÍê¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÂ¦¤ÏÁ´¹ñ12¤ÎÉÂ±¡¤«¤é¤è¤ê¤¹¤°¤ê¤Î°å»Õ¤é70¿Í¤ò½¸¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌÊÌ©¤Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¤Ç¤¤¦¤ë¸Â¤ê¤ÎÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê½ÑËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤¿88Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ63Ç¯¡Ë10·î4Æü¡£»ä¤Ï¼ê½Ñ¤Î¤¢¤¤¤À¡¢¤Ò¤È¤êÊÌ¼¼¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤«¤é¼Ú¤ê¤¿¾®¤µ¤Ê¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼ê½Ñ¼¼¤È¤Ä¤Ê¤¤¤À±ÇÁü¤ò¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¼¼¤Ç¤Ï°å»ÕÃÄ¤¬ÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¼ê½Ñ¤Î·Ð²á¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢½ç¼¡¸òÂå¤·¼¹Åá¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥È¤Á¤ã¤ó¤È¥É¥¯¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¼¹Åá°å¤¬¤Ä¤¤¤¿Âç¼ê½Ñ¤Ç¤¹¡£Ëã¿ì¤Î³«»Ï¤«¤éË¥¹ç¤Þ¤Ç17»þ´Ö¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢ÀÚ¤ì¤¿¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¯³°¤ì¤¿¤Ê¡×¤È¡¢¸ÇÂÃ(¤«¤¿¤º)¤òÆÝ¤ó¤Ç¼ê½Ñ¤Î·Ð²á¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾ã³²¤òÊú¤¨¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤ë
ÁÔÀä¤Ê¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸½ÃÏ¤Î°å»Õ¤¿¤Á¤Î¼¹Åáµ»½Ñ¤Ï³Î¤«¤Ç¤·¤¿¡£ÆüÀÖ¤Î°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡Ö¼¹Åá¤Ë13»þ´Ö¡×¡ÖËã¿ì¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥×¥é¥¹3»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦»öÁ°¤ÎÁÛÄê¤Ë½¾¤¤¡¢·ì°µ¤äÌ®Çï¡¢¸ÆµÛ¡¢ÂÎ²¹¡¢°Õ¼±¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÅª³Î¤ËËã¿ì¤ÎÅêÍ¿¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê½Ñ¤ÏÌµ»öÀ®¸ù¤·¡¢2¿Í¤Ï¼ê½Ñ¼¼¤ò½Ð¤Æ¤«¤é30Ê¬¸å¤Ë³ÐÀÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬Î¥¼ê½Ñ¤ò´°àú¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿ÆüÀÖ¤Î¹×¸¥¤Ï¾Î»¿¤µ¤ì¡¢¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô¤«¤é»ä¤¿¤Á4¿Í¤ËÌ¾ÍÀ»ÔÌ±¾Þ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÆüËÜ¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë»þ¡¢¼ê²ÙÊª¤Î¤Ê¤«¤ËÁÓÉþ¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãå¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼ê½ÑÀ®¸ù¤Î¶½Ê³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÉÂ±¡¤ò½Ð¤Æ¡¢¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¤Î³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ù¥È¤Á¤ã¤ó¤ä¥É¥¯¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ã³²¤ò»ý¤Ã¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¸«¤«¤±¡¢Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¡¢2¿Í¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎµÁ±ç¶â¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢7200Ëü±ß¤â¤ÎÈñÍÑ¤ò¤«¤±¤¿¼ê½Ñ¤Î²¸·Ã¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£2¿Í¤Î²Ã³²¼Ô¤¬ÊÆ·³¤Ê¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¸å¤Ë¾ã³²¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î°åÎÅ»Ù±ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢¿ÍÆ»»Ù±ç¤Î¸øÊ¿À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÇºÇ¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÆüÀÖ¤ÎÀ¼ÌÀÊ¸¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉÔ¹¬Ãæ¤ÎÉÔ¹¬¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀ¸¤ò¤¦¤±¤¿2¿Í¤òµß¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÌ´¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Äï¡Ö¥É¥¯¤Á¤ã¤ó¡×¤È·ëº§Áê¼ê¤ò¥Ï¥°
2¿Í¤ÎÊ¬Î¥¼ê½Ñ¤«¤é18Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿2006Ç¯¡ÊÊ¿À®18Ç¯¡Ë¡£25ºÐ¤ÎÎ©ÇÉ¤ÊÀÄÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Äï¤Î¥°¥¨¥ó¡¦¥É¥¯¤µ¤ó¤¬ÍèÆü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¼«¿È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÁê¼ê¤òÈ¼¤Ã¤ÆÆüÀÖ¤ÎËÜ¼Ò¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤³¤ÎÁ°Ç¯¤ËÆüÀÖ¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥É¥¯¤Á¤ã¤ó¤¬åºÎï¤Ê¤ª²Ç¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤Ä¤¤¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö·¯¤Î±ü¤µ¤ó¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤À¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤ò¥Ï¥°¤·¤Æ½ËÊ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·»¤Î¥°¥¨¥ó¡¦¥Ù¥È¤µ¤ó¤ÏÊ¬Î¥¼ê½Ñ¸å¤â¤º¤Ã¤ÈÂÎÄ´¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢½Å¤¤¾ã³²¤òÊú¤¨¤Æ¤ÎÆþ±¡À¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ìÆñ¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿Äï¤¬¹¬¤»¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤³¤È¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÍâÇ¯¡¢°ÂÅÈ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¤Î¥Ä¡¼¥º¡¼ÉÂ±¡¤ÇÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¾òÌó¤Î¼ñ»Ý¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤Ù¤
¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Î½ª·ë¤«¤é¤â¤¦È¾À¤µª¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤À¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸ÏÍÕºÞ¤ò¡Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢Àï½ÑÊ¼´ï¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ÎÀïÁè°ÊÍè¡¢¾ã³²¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤Ï¿ôÀ¤Âå¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÀï¾ì¤Ë¤«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼ã¼Ô¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î»ÈÍÑ¤Ï¤ä¤à¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤¬º¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¾òÌó¤Ï¡ÒÊ¶ÁèÅö»ö¼Ô¤¬ÀïÆ®¤ÎÊýË¡µÚ¤Ó¼êÃÊ¤òÁª¤Ö¸¢Íø¤ÏÌµÀ©¸Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ó¤È¤µ¤À¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ø»ß»ö¹à¤È¤·¤Æ¡Ò²áÅÙ¤Î½ý³²Ëô¤ÏÌµÍÑ¤Î¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤ëÊ¼´ï¡¢Êü¼ÍÊªµÚ¤ÓÊª¼ÁÊÂ¤Ó¤ËÀïÆ®¤ÎÊýË¡¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¡Ó¡Ò¼«Á³´Ä¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ÈÏ¡¢Ä¹´üÅª¤«¤Ä¿¼¹ï¤ÊÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëËô¤ÏÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ëÀïÆ®ÊýË¡µÚ¤Ó¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¡Ó¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾òÌó¤òÄùÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²½³ØÊ¼´ï¤äÂÐ¿ÍÃÏÍë¡¢¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÇúÃÆ¤È¤¤¤Ã¤¿»ÄµÔ¤ÊÊ¼´ï¤òÀïÆ®¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¹ñ¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤ä¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÀïÆ®¡¢¥·¥ê¥¢¤ÎÆâÀï¤Ê¤É¤Ç¡¢Èó¿ÍÆ»Åª¤ÊÊ¼´ï¤Î»ÈÍÑ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉðÎÏÊ¶Áè¤òÃÏµå¾å¤«¤é¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤ò´Õ¤ß¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤é¤Ð¤»¤á¤Æ¡¢Éð´ï»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ë»ÄµÔ¤ÊÈï³²¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤á¡¢¤È¤ê¤ï¤±¤½¤ÎÎß¤¬Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤òËÉ¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£À¤³¦¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ï¤¤¤Þ°ìÅÙ¡¢¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¾òÌó¤Î¼ñ»Ý¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢¾òÌó¤Î½ç¼é¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
----------
¶áêÌ Ãéúú¡Ê¤³¤Î¤¨¡¦¤¿¤À¤Æ¤ë¡Ë
ÆüËÜÀÖ½½»ú¼ÒÌ¾ÍÀ¼ÒÄ¹
1939Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£³Ø½¬±¡Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ë£²Ç¯´ÖÎ±³Ø¡£1964Ç¯ÆüËÜÀÖ½½»ú¼ÒÆþ¼Ò¡£2005¡Á2019Ç¯ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¼ÒÄ¹¡£2009¡Á2017Ç¯¹ñºÝÀÖ½½»ú¡¦ÀÖ¿··î¼ÒÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¤ò·óÌ³¡£2022Ç¯¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÆ»»Ù±ç³èÆ°¤Î¸ùÀÓ¤¬¹ñºÝÅª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¡¢¸Ä¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¹ñºÝÀÖ½½»ú¡¦ÀÖ¿··î±¿Æ°¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â°Ì¤ÎË«¾Þ¥¢¥ó¥ê¡¼¡¦¥Ç¥å¥Ê¥óµ¾Ï¼õ¾Ï¡£¶áêÌ²È31ÂåÅö¼ç¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¶áêÌÃéúú ¿ÍÆ»¤ËÀ¸¤¤ë¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡¿Ê¹¤¼ê¡¦¹½À®¡¡²Â¼¹ë¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÆüËÜÀÖ½½»ú¼ÒÌ¾ÍÀ¼ÒÄ¹ ¶áêÌ Ãéúú¡Ë