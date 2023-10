米ネバダ州ラスベガスで今月24日、自転車に乗っていた男性をひき逃げした少年2人のヒヤリング(審理)がクラーク郡裁判所で行われた。2人は成人として扱われ、殺人罪などに問われているものの、裁判所では笑みを浮かべる姿が捉えられ、被害者家族の怒りを買った。当時の衝撃的な動画とともに、米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

ネバダ州ラスベガスで8月14日午前6時頃、サイクリングを楽しんでいた元カリフォルニア州ベル市警察署長のアンドレアス・プロブストさん(Andreas Probst、64)に、後方から盗難車(ヒョンデ)が追突。アンドレアスさんは死亡した。

車を運転していたのは当時17歳だったヘスース・アヤラ(Jesus Ayala、18)で、助手席に乗っていたジャミーラ・キーズ(Jzamir Keys、16)が追突の様子を携帯電話で撮影していた。

警察は事故から数時間後、ヘスースをひき逃げ容疑で逮捕したが、当時の動画がSNSに投稿されたことを突き止め、殺人容疑に切り替えた。一方のジャミーラは先月、別の容疑で逮捕された後、ヒョンデ車に乗っていたことが判明し、同じく殺人容疑で拘留された。

これを受け先月、警察は当時の動画を公開し、ヘスースが「レディ(準備はいいか?)」と言った後、赤いTシャツ姿のアンドレアスさんの背後からスピードを上げ、「あの尻にぶつけてやれ」などといいながら追突する様子に、怒りの声があがっていた。

アンドレアスさんはこの衝撃で宙を舞い、路上で動けなくなっており、病院に搬送されたものの死亡が確認された。ヒョンデ車は事故現場から約10分の場所に、フロンドガラスに血が付いたまま乗り捨てられていたという。

こうして今月24日、2人が揃って出廷したヒヤリングでは、被害者家族を前にして笑顔を見せたり、始終ふざけたような態度でいる様子が捉えられ、アンドレアスさんの娘テイラーさん(Taylor)は憤りを隠せず、このように語った。

「彼らは裁判所に対してのリスペクトが一切なく、ヒヤリングの間、ずっとふざけていたわ。一人の命を奪っておいて、なぜあんな態度が取れるのか。反省の色は全くないし、彼らにとってはただのゲームに過ぎないのでしょうね。」

また夫の形見となったヒビが入ったアップルウォッチを身に着けて現れた妻のクリスタルさん(Crystal)は、ヘスースが中指を立てて屈辱してきたことを明かし、「2人ももちろん悪いけど、両親にも責任がある」と述べ、肩を落とした。

なお警察はこのヒヤリングの1日前、ヘスースが逮捕された日の警察車両内の映像を公開し、ヘスースが「俺は追突しただけだから、30日で出所できるね。これは間違いないよ」と語っていたことが明らかにされた。さらに警察官に「懲役20〜30年になるだろうね」と言われたヘスースが、「そんな大したことではないだろう」「俺はもしかしてニュースに出るのかな」などと話す声も録音されていて、罪の重さを全く理解していないことが分かるのだった。

ちなみに2人は、この事故の直前にも、自転車に乗っていた別の男性(72)とトヨタ車に背後から追突して逃亡しており、今回のヒヤリングでは裁判が来年9月になることが決められた。2人は殺人罪などに問われているものの、当時の年齢が18歳未満のため、有罪が確定しても最長で懲役20年となるという。

そしてこのニュースには「18歳未満であっても死刑にすべき」「人を死に追いやっておきながら裁判所で笑み? 信じられない」「悪魔だね」「72歳の男性が助かったのは奇跡。本当だったらもっと罪が重いはず」「怖い世の中になったもんだ」「衝撃的だよ。悲劇としか言いようがないね」といった溜息交じりの声が多数あがっている。

