【橘木 俊詔・迫田 さやか】「不倫」に求めるモノ、じつは「男性」と「女性」でまったく違っていた…！ 離婚の経済学

年間21万件、離婚率1.68%。

個人が別れを選択する理由は人それぞれ。

しかし、離婚という鏡を通すと、日本社会の姿が見えてくる。

日本の労働市場の問題点が凝縮する母子家庭の貧困、離婚と所得の関係……。

家族のかたちが不平等を拡大させてしまう現代日本を考える。

不倫男女の経済的地位

不倫を単なる「遊び」としておこなう場合でも「新たなパートナー探し」の場合でも、合理的に行動する人であれば、不倫から得られるメリットを、不倫がばれる確率とばれてしまったときのコストを天秤にかけて不倫をおこなうかどうかを決定するだろう。新たなパートナーを見つけたはよいものの、慰謝料の負担が大きく、首が回らなくなって、新しい生活も崩壊してしまっては元も子もない。慰謝料などのコストは得られている収入から算出されるため、どのような社会階層にある夫婦、男女それぞれが不倫をおこなうのか見てみたい。

夫だけでなく妻にも焦点を当てるのはなぜか? これは、夫婦の一方が賃金労働に比較優位を持ち、もう一方が家事労働に比較優位を持つのならば、それぞれ専念するという時代とはなくなりつつあるからである。女性の社会進出と稼得所得が高くなった現在、夫・妻それぞれの社会階層に着目して不倫行動を分析しなければならない。

まずは、所得についてみてみよう。Coxの研究では、男性の収入と不倫のあいだには相関がほとんど見られないことが示されている一方で、女性の収入と不倫のあいだには相関が見られることを示している。先ほどのBeckerのような理論に基づいていえば、配偶者の経済力に依存している場合であれば、不倫が発覚すれば家を追い出され明日からの生活に困ってしまうが、自分で稼いでいれば家を追い出されてもすぐに生活に苦しむことはない。

夫婦それぞれの所得のバランス

不倫をする・しないかが、配偶者との問題であれば、本人の所得の多寡についてのみ着目するのではなく、配偶者の所得とのバランスも考慮しなければならない。先ほど紹介したMunschの研究(2015年)では、夫婦それぞれの所得のバランスと夫婦が不倫をする確率について注目している。図4─3は、Munschの“Her Support, His Support”からの引用である。横軸に相対所得すなわち、夫(妻)が妻(夫)の所得に依存している比率を、縦軸に不倫をする確率をとっている。左端が夫、妻それぞれが相手の所得を完全に頼っている場合で、右端に向かって相手が自分の所得を頼っている場合となる。この図が示すことは夫の所得が高くなるほど、また夫よりも妻の方が稼いでいれば、夫が不倫する確率が高まるという。例えば、夫と妻がまったく同じだけ稼いでいる際には、夫が不倫をおこなう確率は2・2%である。妻が夫の所得に頼って生活──すなわち妻が専業主婦──している場合に妻が不倫をおこなう確率は3・1%である一方で、夫が専業主夫である場合に、夫が不倫をおこなう確率は7%であるという。

先ほど紹介した五十嵐彰「誰が『不倫』をするのか?」では、欧米の研究結果とは異なって、夫婦仲の良し悪しは不倫の発生要因に関係がないという結果が得られている。しかし、夫の収入が上がれば、また、夫よりも妻の収入が多い場合などには不倫が生じやすいという結果も得られていることから、夫の収入が不倫の鍵というのは世界共通の話なのかもしれない。

さて、同じ収入の多寡の話であるが、同じ専業主婦(夫)でも、夫と妻とで不倫確率がまったく異なるのはなぜだろうか。先のMunschの研究(2015年)では、男性は、稼ぎが悪くなり、一家の大黒柱としての威厳が危ぶまれたとき、不貞を通じ男性としての威厳を保つことで男の面子を保ち、稼ぐ女性はこれ以上夫の面子をつぶしてはならないと不倫を避ける傾向にあるからではないかと、示唆している。

このように、人間の不倫行動について経済的な側面を見るだけでは不十分なので、近年では、「なぜこのような生物の性質ができたのか」という進化生物学の観点から不倫に焦点を当てた研究も多くなっている。これについては、Fairの研究を追うようにして不倫行動についての研究をおこなったJoel PotterやDonald Coxらの研究について紹介する。

男性は数を、女性は質を求める

Potter(“Reexamining the economics of marital infidelity”, 2011)は、Fairの研究は性差について考慮していないと指摘した点がひじょうに特徴的であるし、Coxの研究(“The evolutionary biology and economics of sexual behavior and infidelity”)は、不倫動機の性差に着目して経済学の観点に進化生物学の観点を加え研究をおこなった点が特徴的である。

先に紹介したElmslie and Tebaldi(2008)も、同様に進化生物学の観点から男女別に分けて実証研究をおこなった画期的な論文である。この論文によれば、男性は子どもの「数」を増やすべく不倫し、女性は子どもの「質」を高めるべく不倫するものだと結論づけている。Coxの研究では同様に、男性は自分の妻よりも若い女性と不倫し、女性は自分の夫よりも高学歴の男性と不倫する傾向があると明らかにした。まさしく男性は子どもの数を増やすべく、妊娠しやすいと判断して若い女性を求め、女性は優秀な、優秀ゆえに生き残りやすいであろう子どもを残すべく、より優秀な男性を求めるのだろう。筆者の一人の橘木『男性という孤独な存在』(2018年)も同様に参考にされたい。

