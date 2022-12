―[お笑い節約道場]―

お笑い芸人の井上ポイントです。小さい頃から節約にはまり、ありとあらゆるポイントを貯めていたら2年間で100万円相当のポイントが貯まりました。毎年数十万円分のポイントを貯めています。我慢は節約ではない、お金を使う節約、ポイ活はゲーム感覚で楽しむをモットーに常にお得を求めて生活をしています。

◆ミスドの福袋の情報が解禁!



今回、ご紹介するのは福袋です。毎年この時期になると福袋の情報が解禁され、早いところだと既に予約が終了しているところもあります。そんな中、今回は僕がお得だと思う福袋をご紹介していきます。



まずはミスタードーナツの福袋です。お得な福袋なので、毎年必ず買っています。今年は12月26日(月)から順次発売され、店舗によって発売日や数量が異なるので注意が必要です。



今年の福袋の販売価格は2400円(税込)、3600円(税込)、5900円(税込)となっており、去年より200〜400円の値上げとなっています。このご時世仕方ないですね。また去年は販売されていた1100円の商品が廃止となりました。



内容は2400円の福袋は20個分、3600円は30個分、5900円は50個分の「ドーナツ引換カード」が入っています。このカードは1個187円(税込)以下のドーナツと引き換えることが可能です。対象のドーナツだったら、どれも1個が120円になってしまうということですね。ミスドをよく利用する方は、これだけで元が取れてしまうというお得な内容となっています。

◆子供が喜ぶポケモングッズも



それ以外にそれぞれの福袋には、ポケモングッズが入っています。



2400円の福袋はトートバック、カレンダー、メモ帳、ハンドタオル。



3600円はトートバック、カレンダー、メモ帳、ハンドタオル、クリアファイル、スケジュールン。



5900円はトートバック、カレンダー、メモ帳、ハンドタオル、クリアファイル、スケジュールン、バスタオルと値段が上がるにつれて盛りだくさんです。

なお引換カードは、去年からアプリに登録することができるようになりました。なのでカードを持ち歩く必要がなく、また家族でシェアすることができるのでとても便利です。カードの引換期限は2023年5月31日(水)までの約5ヶ月間。

◆Go To Eat食事券でさらにお得



実はこのお得な福袋をさらにお得に購入することができる裏技があるのです。それがGo To Eat食事券の利用です。東京と大阪のみまだGo To Eatキャンペーンをやっており、対象のミスドだったら食事券で福袋を購入することができます。



東京の場合、12500円分の食事券を20%引きの10000円で購入できます。食事券は1000円券と500円券でお釣りは出ないので、例えば3600円の福袋だったら3500円分を食事券を使って残りを現金やキャッシュレス決済で支払いをします。すると実質2900円で購入することができるのです。僕は今年は食事券を使って3600円の福袋を購入予定です。

◆モスバーガーの福袋も受付スタート次はモスバーガーの福袋です。こちらはネット予約をして、後日店頭で受け取ります。予約期間は12月1日(木)〜12月26日(月)で、受け取り期間は2022年12月30日(金)〜2023年1月10日(火)まで。予約なしでも購入は可能ですが、店舗によっては予約で完売の可能性もあるので、購入予定の方は予約をおすすめします。販売価格は3500円(税込)の1種類で、3500円分(500円券×7枚)のお食事補助券が付いてきます。なのでモスバーガーをよく利用する方にとっては「絶対に損をしない福袋」と言えます。ちなみに去年は販売価格が3000円で3000円分のお食事補助券付きでした。お食事補助券は1回の会計で何枚でも利用できますが、お釣りは出ません。有効期限は2023年3月31日(金)までの3ヶ月間となっています。