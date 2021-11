『デクスター』続編『Dexter：New Blood』、海外メディアのレビューは賛否両論!?

8シーズンにわたり米Showtimeで放送されたサイコ・サスペンスドラマ『デクスター 〜警察官は殺人鬼』。その続編となる『Dexter:New Blood(原題)』がついにお披露目となったが、海外メディアのレビューは賛否両論のようだ。

『デクスター』は、マイアミメトロ警察殺人課で血痕分析官を務めるデクスター・モーガンが、警察で入手した情報をもとに、犯罪者をターゲットに夜な夜な殺人を繰り返す...というストーリー。

続編でデクスターはジミー・リンゼイと名前を変え、ニューヨーク州北部にあるアイアンレイクという田舎町に暮らしているが、殺人鬼として送った自身の過去と新たな敵が忍び寄る―。

オリジナル版のエンディングを批判する声が大きかったため、続編でその汚名を返上できるかどうかに注目が集まっていたが、海外の主要メディアの評価はいかに。

