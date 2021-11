2週間で35,000個を販売！ バターチーズサンドで人気の「フェルム ラ・テール美瑛」が大阪にオープン

北海道美瑛町発の洋菓子ブランド「フェルム ラ・テール美瑛」が、阪急うめだ本店地下1階の洋菓子売場にオープン。催事2週間で35,000個売れた「バターチーズサンド」や、阪急うめだ本店限定商品「生バターサンド ジャージーミルク」などのスイーツを販売!

北海道美瑛町発の洋菓子ブランド「フェルム ラ・テール美瑛」が関西に初進出。阪急うめだ本店地下1階、洋菓子売場にオープンした。

看板商品は、催事2週間で35,000個を販売した「バターチーズサンド」。主役のバター&チーズクリームは、空気を含ませて軽い食感に仕上げた北海道産バターにクリームチーズをブレンドし、まろやかで風味豊かな味わいに。ほんのり加えたココナッツオイルが、さわやかな後味を演出する。

サブレはオリジナルブレンドの小麦粉を使い、隠し味にオホーツクの塩をプラス。サクサク&ホロホロの心地よい食感が、クリームのおいしさを引き立てる。

オープン記念として、阪急うめだ本店限定・数量限定商品「生バターサンド ジャージーミルク」(648円)が登場。分厚いバターとチーズクリームの中央には、とろりとしたジャージーミルククリームが。美瑛産の貴重なライ麦を使ったサブレなど、上質な北海道産素材を存分に味わえる。

その他にも、「常温バターチーズサンドアソート」(6個入り2,387円)など、バラエティに富んだ商品を取りそろえる。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆フェルム ラ・テール 美瑛 阪急うめだ本店住所 : 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:中西彩乃 写真:お店から

