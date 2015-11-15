江戸川区の女子高生殺害
『江戸川区の女子高生殺害』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年12月1日
2017年5月23日
2017年5月20日
2017年5月19日
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江戸川区の女子高校生殺害 傍聴人をあ然とさせた被告の発言
遺族への気持ちを聞かれた被告は、自己中心的な発言で傍聴人をあ然とさせた
東スポWEB
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江戸川区の女子高校生殺害 検察側は無期懲役を求刑、判決は23日
19日の裁判で、女子高生の母親は「強く死刑を求めます」と声を震わせた
日テレNEWS NNN
2015年11月17日
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江戸川区の女子高生殺害 逮捕された男の自宅から複数の「首絞め」DVD
約420本のDVDが見つかり、複数のタイトルに「首絞め」と書かれていたという
日テレNEWS NNN
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江戸川区女子高生殺人事件 容疑者の男、窒息プレーに異常な興味
容疑者は「窒息プレー」に興味があったと供述していると捜査事情通
日刊ゲンダイDIGITAL
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江戸川区の高3女子高生殺害 近隣住民が3年前に聞いていた怒鳴り声
3年前に容疑者の自宅から怒鳴り声が聞こえていたと、近隣住民は語っている
東スポWEB
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高校3年生の女子殺害 逃げられないように鍵をかけて犯行
容疑者は、逃げられないように玄関に鍵をかけてからの首を絞めたと供述した
読売新聞オンライン
2015年11月16日
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江戸川区の女子高生殺害事件 「首を絞めることに興味あった」と供述
男は「首を絞めることに興味があった」と話している
日テレNEWS NNN
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江戸川区の女子高生殺害事件 逮捕の男「全てを終わらせようと思った」
男は「全てを終わらせようと思った」と供述していることが分かった
日テレNEWS NNN
2015年11月15日
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江戸川区の女子高生殺害事件 「興味半分」の犯行に同級生も悲痛
男は「やりたいことをやってみようと思い、興味半分で殺した」と話している
日テレNEWS NNN
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江戸川区の女子高生殺害 「体力的に弱い女性を選んだ」と男が供述
男は「狭い交友関係の中で体力的に弱い女性を選んだ」と話しているという
日テレNEWS NNN
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自宅浴室に女子高生の遺体 住民の男を強盗殺人容疑で逮捕
警察は、アパートに住むアルバイトの男を強盗殺人容疑で逮捕した
読売新聞オンライン
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浴室に女子高生の全裸遺体 逮捕の男「やりたいことをやってみようと」
警察は、アパートに住むアルバイトの男を強盗殺人容疑で逮捕した
日テレNEWS NNN