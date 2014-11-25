映画「幸福の黄色いハンカチ」などで知られ、日本映画を代表する俳優の 高倉健さんが11月10日、悪性リンパ腫のため東京都内の病院で死去した。83歳。
亡くなる半年前に養子縁組を結んだAさんのみ保管場所を知っていると知人
NEWSポストセブン
「遺品をわけて欲しい」と事務所を通じて連絡したが返答はなかったとのこと
女性自身
遺産は総額40億円と言われており「遺産目当て」との声もあった
週刊女性PRIME
高倉さんの養女が「高倉の気持ちでありプライド」と一切を封印したという
現代ビジネス
不動産と証券会社に残された30億円など、少なくとも40億円以上だという
記事によると、健さんの任侠映画には「嫌い」という声も目立ったという
日刊ゲンダイDIGITAL
「健さんの妹と甥に、葬式が終わるまで養女が死去を伝えなかった」と関係者
養女は、高倉さんの事務所にあった金目の物を全て持ちだしたとのこと
健さんは200本以上の映画に出演し、その総収入は100億円以上といわれている
中国では1970年代後半に、高倉さんの主演映画「君よ憤怒の河を渉れ」が公開
スポニチアネックス
仕事を始めて9年間は映画に客が入らなかったが「明日がある」と笑っていた
健さんに最後の映画で大阿闍梨をやらないかと誘ったが断られた
日刊スポーツ
「SmaSTATION!!」に出演するも、草なぎ剛や香取慎吾にダメ出しを連発
All About
高倉さん自身の戦後と映画人生を振り返ってもらおうと編集部が依頼したもの
スポーツ報知
実は高倉健さんを偲ぶコーナーも急きょ設定されたと関係者
日本では芳しい興行成績を上げられなかったが、世界各国でヒットを記録
ダ・ヴィンチWeb
高倉健さんについて語った会見に、同局が取材に訪れた形
東スポWEB
高倉健さんへの追悼コメントで板東の名前を見なかったと指摘
トピックニュース
高倉さんは倉庫整理、美術、カメラ整備など退職した人の名前を覚えていた
高倉さんが「田中がプレッシャーを感じるため、名前を出さないで」と訴えた