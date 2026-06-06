今や生活に密着したツールとなったX。 そのXで名前の横に表示される青バッジ（マーク）を見て、「この人は信頼できる本物だ」と思ったことがあるはずだ。 有名人の名前、公的機関の名前、専門家の肩書き。青バッジがついていれば、なんとなく信じてしまう。それが人間というものだ。 関連記事：Xのおすすめ表示「アルゴリズムをオン」で保守寄りの傾向にパリ経済学校が米国Xユーザーを分析調査