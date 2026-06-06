開催：2026.6.6 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 8 - 6 [Wソックス] MLBの試合が6日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとWソックスが対戦した。 フィリーズの先発投手はヘスス・ルサルド、対するWソックスの先発投手はアンソニー・ケイで試合は開始した。 2回表、8番 ルイスアンヘル・アクーニャ 3球目を打ってレフトへのタイムリーツ