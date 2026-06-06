開催：2026.6.6 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 0 - 6 [レイズ] MLBの試合が6日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとレイズが対戦した。 マーリンズの先発投手はライアン・グスト、対するレイズの先発投手はドルー・ラスムセンで試合は開始した。 1回表、5番 リッチー・パラシオス 5球目を打ってライトへのタイムリースリーベ}