森保ジャパンが北中米W杯グループステージ全3試合で青のホームユニホームを着ることがわかったなか、韓国代表の着用ユニも明らかになった。【写真】サッカー選手の夫が羨ましい…韓国美女アナの大胆ビキニSHOTグループAに入った韓国は、6月12日のチェコ戦で赤のホームユニホーム、19日のメキシコ戦で紫のアウェイユニホーム、25日の南アフリカ戦で赤のホームユニホームを着用する。韓国はワールドカップの歴史において、とりわけ赤